الأربعاء 21 فبراير 2024
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محمد الباز

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إصابة 9 مواطنين فى انقلاب "ميكروباص" على الطريق الزراعى بالبحيرة

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

 أصيب 9 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم، في انقلاب سيارة "ميكروباص" على الطريق الزراعي اتجاه القاهرة، أمام قرية "الملقة" بدائرة مركز شرطة كفر الدوار بمحافظه البحيرة، ونقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار التعليمية لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة.

إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالحادث

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الدوار يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي بدائرة المركز، ما نتج عنه إصابة 9 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم وتم تحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة العامة. 

ونقل المصابين إلى مستشفى كفر الدوار العام لتلقى العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

البحيرة حادث انقلاب سيارة اصابة ٩ اشخاص الطريق الزراعى بالبحيرة كفر الدوار

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