إصابة شخصين فى انفجار أسطوانة غاز بقرية الدواجن بالبحيرة

أصيب شخصين بحروق، اليوم الأربعاء، جراء وقوع حريق نتيجة انفجار أسطوانة غاز داخل المنزل بقرية الدواجن التابعة لمركز أبوالمطامير بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى العامرية بالإسكندرية لتلقي العلاج.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة أبوالمطامير، يفيد وقوع حادث انفجار أسطوانة غاز داخل منزل بقرية الدواجن عند الكيلو 59 بالطريق الصحراوي، مما نتج عنه إصابة شخصين بحروق متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهما إلى المستشفى لتلقي العلاج.

أسفر الحادث عن إصابة كلا من: محمود أحمد محمود، 24 عاما، حروق من الدرجتين الثانية والثالثة بالوجه والذراعين، محمود علي عيسي، 25 عاما، حروق من الدرجتين الثانية والثالثة بالوجه والذراعين، ومقيمان قرية الدواجن بمركز أبوالمطامير.

وتم نقل المصابين بعدد 3 سيارات إسعاف إلى مستشفى العامرية بالإسكندرية لتلقي العلاح اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيقات التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.