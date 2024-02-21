افتتاح معرض "أهلًا رمضان" للسلع الغذائية بالرحمانية فى البحيرة

افتتح اليوم اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة وكامل غطاس السكرتير العام المساعد للمحافظة، معرض "أهلا رمضان" للسلع الغذائية المقام بشارع أحمد محمود على بالرحمانية بحضور الحسينى أبوعيانة - رئيس مركز ومدينة الرحمانية، والذي نظمته الوحدة المحلية بالتعاون مع مديرية التموين ضمن خطة المحافظة للتوسع فى فتح المعارض والمنافذ؛ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

حيث تفقدوا أجنحة المعرض التى تضم مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والخضروات والمنظفات، بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك التى تقل عن مثيلاتها بالأسواق بنسب تصل من ٢٥ إلى ٣٠ ٪.

وأكد اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام، أن جميع الأسعار بالمعرض فى متناول الجميع، مضيفا أن الفترة القادمة ستشهد افتتاح عدد من المعارض المشابهة بكافة مدن ومراكز المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، كما وجه باستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها.

كما أكد السكرتير المساعد، أن ذلك يأتى فى إطار جهود محافظة البحيرة بالتوسع في فتح المعارض والمنافذ لعرض وبيع كافة المنتجات والسلع الغذائية واللحوم بالأسعار الاقتصادية المخفضة؛ للتخفيف عن كاهل المواطنين والأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.

يأتى ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة العمل على توفير السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية، وتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين وفى إطار توجيهات الأستاذ الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء واللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بتبكير إقامة معارض "أهلا رمضان" هذا العام وتحت رعاية الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.