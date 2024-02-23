افتتاح 7 مساجد جديدة بتكلفة تصل لـ 13 مليون جنيه في البحيرة

افتتحت مديرية الأوقاف بمحافظة البحيره، اليوم الجمعة، 7 مساجد جديدة بمركزي أبو المطامير وكفر الدوار بتكلفة إجمالية 13 مليون و600 ألف جنيه.

يأتي ذلك في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين فى إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

افتتاح مساجد جديدة فى محافظة البحيرة

وأكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، انه تم افتتاح مسجد زينب هانم بقرية كوم الفرج - أبو المطامير على مساحة 165 م2 بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، ومسجد الدوار بقرية الثلاثين - الكنائس - كفر الدوار على مساحة 165 م بتكلفة إجمالية مليون و200 ألف جنيه، مسجد عبد السلام الحلوجي بقرية زاوية صقر - أبو المطامير على مساحة 324 م بتكلفة إجمالية 2 مليون و500 ألف جنيه، ومسجد عبد الله ناصر بقرية النمرية - أبو المطامير على مساحة 270 م بتكلفة إجمالية 2 مليون جنيه، ومسجد زرف زكي بقرية التمامة - كفر الدوار على مساحة 152 م بتكلفة إجمالية مليون جنيه.

كما تم افتتاح مسجد المنجد بقرية الهلباوي - سيدى غازي - كفر الدوار على مساحة 233 م بتكلفة إجمالية مليون و400 ألف جنيه،و مسجد النور بقرية الإنتاج - النوبارية - أبو المطامير على مساحة 517 م بتكلفة إجمالية 3 مليون و500 ألف جنيه.