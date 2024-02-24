السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع شقيقين فى حادث تصادم بمحافظة البحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

 لقى شقيقين مصرعهما،إثر حادث تصادم بين موتوسيكل مع تروسيكل في  مدخل قرية الايمان "ح" التابعة لدائرة مركز شرطة بدر، بمحافظة البحيرة وتم التحفظ على الجثتين بثلاجة حفظ الموتي بمستشفى مركز كوم حمادة تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وسرعة استخراج تصاريح الدفن. 

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة بدر، يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجة بخارية، وتروسيكل في  مدخل قرية الايمان "ح" التابعة لدائرة المركز، مما نتج عنه مصرع شقيقين، وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين مصرع كل من:"سعد نبيل موسي العياط " ٢٠سنة مقيم داخل قرية" ح " مركز بدر"، محمد نبيل موسي العياط ١٠سنوات مقيم بناحية قرية" ح " التابعة لدائرة مركز بدر، وتم وضع الجثتين بثلاجة حفظ الموتي مستشفي كوم حمادة المركزى تحت تصرف النيابه العامة، وتم تحرير المحضر اللازم وبالعرض على النيابة العامة قرر المستشار إبراهيم المنشاوى رئيس نيابة كوم حمادة التصريح بالدفن.

من ناحية أخرى شهدت محافظة البحيرة وقوع حادث تصادم بين سيارتين ميكروباص بالطريق الصحراوى بدئرة مركز شرطة وادي النطرون، مما أدى إلى إصابة 5 أشخاص بجروح وكسور وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

مصرع شيقان حادث تصادم بالبحيرة كوم حمادة دمنهور وادى النطرون

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