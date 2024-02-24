السبت 24 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ارتفاع ضحايا انقلاب ميكروباص في ترعة بالبحيرة إلى 4 وفيات

انقلاب ميكروباص
انقلاب ميكروباص

ارتفع منذ قليل، عدد ضحايا انقلاب سيارة ميكروباص محملة بالعمالة الزراعية في ترعة على الطريق الزراعي “القاهرة - الإسكندرية”، اتجاه الإسكندرية، بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، إلى أربعة وفيات، بعد وفاة خالد وليد عبدالسلام، 19 عاما، أحد المصابين الـ17، ونقل الجثامين والمصابين إلى مستشفيات إيتاي البارود وكوم حمادة وصدر دمنهور.

حررت المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها. 

حادث انقلاب سيارة ميكروباص في البحيرة

وكانت محافظة البحيرة قد شهدت مساء أمس مصرع 3 شباب، بينما أصيب 17 آخرين بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، مساء اليوم الجمعة، جراء وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص في مياه ترعة بالطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية، بالقرب من قرية التوفيقية بنطاق مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة إيتاي البارود، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بمياه ترعة على جانب طريق القاهرة - الإسكندرية الزراعي، اتجاه الاسكندرية، بالقرب من قرية التوفيقية بنطاق ذات المركز.

إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالحادث 

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية والحماية المدينة والإسعاف، إلى مكان الحادث، وتبين سقوط سيارة ميكروباص في مياه ترعة بالطريق الزراعي القاهرة - الإسكندرية، وتم انتشال السيارة من المجرى المائي، وإزالة آثار الحادث.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة كل من: "طارق عادل علام سنة 19 سنة، إسلام رمضان عابد 20 سنة، زياد حماد جمعة 17سنة، منى جميل عبدالفتاح 22 سنة، محمد محمود عليان 20 سنة، أحمد جمعة خضر 17 سنة،، منه محمد الطويل 20 سنة، مصطفى أحمد فايز 19 سنة، محمد صلاح إسماعيل 22 سنة، حسيم محمد عبد السلام،  17 سنة، محمد رجب الحرز 22 سنة، عوض جمعة محمد 30 سنة، يوسف عمادة عمر 20 سنة، محمد حمدى ذكى 20 سنة، حسن محمد عبد السلام 17 سنة، أحمد هشام ناجى 25 سنة".

 بينما توفي كل من "محمد سمير شومان 18 سنة، كريم سعيد محمد 20 سنة، أحمد عبدالصادق فتحى 17 سنة"، وتوفي اليوم خالد وليد عبدالسلام 17 سنة.

انقلاب سيارة بالبحيرة مصرع أربعة أشخاص العمالة الزراعية إيتاي البارود اصابة ١٧ شخص

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