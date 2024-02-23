الجمعة 23 فبراير 2024
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بالأسماء.. 20 شخصا بين متوفي ومصاب إثر انقلاب "ميكروباص" بالبحيرة

20 شخصا بين متوفي
20 شخصا بين متوفي ومصاب

لقى 3 أشخاص مصرعهم وأصيب 17 آخرين في حادث انقلاب سيارة “ميكروباص” بالطريق الزراعي “القاهرة - الإسكندرية” بالقرب من قرية التوفيقية بنطاق مركز إيتاي البارود في البحيرة.

وانتقلت الأجهزة الأمنية إلى موقع الحادث، وتبين انقلاب “ميكروباص” في ترعة بالطريق الزراعي “القاهرة - الاسكندرية”، وتم انتشال السيارة من المجري المائي، وإزالة آثار الحادث.

وتبين من الفحص إصابة كل من: "طارق عادل علام سنة 19 سنة، إسلام رمضان عابد 20 سنة، زياد حماد جمعة 17 سنة، منى جميل عبد الفتاح 22 سنة، محمد محمود عليان 20 سنة، أحمد جمعة خضر 17 سنة، منه محمد الطويل 20 سنة، مصطفى أحمد فايز 19 سنة، محمد صلاح إسماعيل 22 سنة،، حسين محمد عبد السلام، 17 سنة، محمد رجب الحرز 22 سنة، عوض جمعة محمد 30 سنة، يوسف عمادة عمر 20 سنة، محمد حمدي ذكي 20 سنة، حسن محمد عبد السلام 17، سنة، خالد  وليد عبد السلام 17  سنة، أحمد هشام ناجي 25 سنة".


وتوفي كل من: "محمد سمير شومان 18  سنة، كريم سعيد محمد 20 سنة، أحمد عبد الصادق فتحي 17 سنة".

وتم نقل المصابين من خلال 7 سيارات إسعاف إلى مستشفى إيتاي البارود المركزي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

اصابة ١٧ شخص بالبحيرة مصرع ٣ اشخاص بالبحيرة انقلاب سيارة إيتاي البارود دمنهور

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