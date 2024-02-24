سكرتير عام البحيرة يفتتح معرض "أهلًا رمضان" بأرض المعارض

افتتح اليوم اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة وكامل غطاس السكرتير العام المساعد، معرض أهلًا رمضان بأرض المعارض أمام سينما النصر وذلك بحضور محمد كجك رئيس مركز ومدينة دمنهور ومجدي الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة ومفتاح عبداللطيف مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمى مدير الرقابة التموينية، والذى تم تنظيمه بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية بالبحيرة وبالتعاون مع الوحدة المحلية، وذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع فى فتح المعارض والمنافذ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين، ويعد المعرض هو ثالث معارض “أهلًا رمضان” بعد إفتتاح معرضى الرحمانية.

أقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك

حيث تفقد السكرتير العام للمحافظة أجنحة المعرض التى تضم مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والخضروات والمنظفات بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك التى تقل عن مثيلاتها بالأسواق.

وأكد اللواء محمد شوقى بدر السكرتير العام أن جميع الأسعار بالمعرض فى متناول الجميع، مضيفًا أن الفترة القادمة ستشهد إفتتاح عدد من المعارض المشابهة بكافة مدن ومراكز المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، كما وجه باستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها.

يأتى ذلك تنفيذًا لتكليفات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة العمل على توفير السلع الغذائية بالأسعار الإقتصادية وفى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية بضرورة توفير إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات وبالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عنهم خلال شهر رمضان الكريم والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال التوسع في إقامة معارض وشوادر ومنافذ بيع ثابته ومتحركة بالإضافة إلى معارض "أهلا رمضان" وتحت رعاية الدكتوره نهال بلبع نائب محافظ البحيرة.