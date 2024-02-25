الأحد 25 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضمن مبادرة "أهلًا رمضان".. افتتاح معرض لبيع السلع الغذائية والرمضانية بشبراخيت

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

قام اليوم اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة بافتتاح عدد 2 معرض لبيع السلع الغذائية والرمضانية بأسعار مخفضة ضمن مبادرة "أهلًا رمضان" بمركز شبراخيت، وذلك بحضور اللواء محمد زايد رئيس مركز ومدينة شبراخيت ومجدي الخضر وكيل وزارة التموين بالبحيرة ومفتاح عبداللطيف - مدير عام التجارة الداخلية وسمير البلكيمى- مدير الرقابة التموينية، والذى تم تنظيمه بالتنسيق مع مديرية التموين والغرفة التجارية بالبحيرة وبالتعاون مع الوحدة المحلية، وذلك ضمن خطة المحافظة للتوسع فى فتح المعارض والمنافذ لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين.

 جناح لعرض مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة

حيث تفقد السكرتير العام أجنحة المعرض التى تضم عدد 11 جناحا لعرض مختلف المنتجات من الخضر والفاكهة والسلع الغذائية والخضروات والمنظفات، بالإضافة إلى اللحوم البلدية والحمراء وأقسام للمجمدات من خضر ولحوم ودواجن وأسماك، والتي تقل أسعارها عن مثيلاتها بالأسواق.

وأكد  اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام أن جميع الأسعار بالمعرض فى متناول الجميع، مضيفًا أن الفترة القادمة ستشهد إفتتاح عدد من المعارض المشابهة بكافة مدن ومراكز المحافظة للتخفيف عن كاهل المواطنين والعمل على ضبط الأسواق خاصةً مع قرب حلول شهر رمضان المبارك، كما وجه باستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي؛ لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها.

 يأتى ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي- رئيس الجمهورية بضرورة العمل على توفير السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية وفى إطار توجيهات اللواء هشام آمنة- وزير التنمية المحلية بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات وبالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عنهم خلال شهر رمضان الكريم والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى، وذلك من خلال التوسع في إقامة معارض وشوادر ومنافذ بيع ثابتة ومتحركة، بالإضافة إلى معارض "أهلا رمضان" وتحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة.

“ اهلا رمضان ” شبراخيت اهلا رمضان بشبراخيت نهال بلبع البحيرة

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