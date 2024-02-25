نائب محافظ البحيرة تشهد ندوة تثقيفية بعنوان دور مصر فى القضية الفلسطينية

شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ندوة تثقيفية بعنوان دور مصر فى القضية الفلسطينية للخبير الاستراتيجى اللواء أشرف مظهر وذلك بكلية الشريعة والقانون بحضور العميد أمجد البنا المستشار العسكرى، والدكتور محمد عبد الله مغازي عميد كلية الشريعة والقانون، والأستاذ الدكتور طه السيد الرشيدي أستاذ القانون الجنائى ووكيل الكلية ومحمد كجك - رئيس مركز ومدينة دمنهور والسادة الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس وعدد من الطلبة.

مصر قيادة وشعبًا تقف داعمة للقضية الفلسطينية

وأكد اللواء الخبير الاستراتيجى أشرف مظهر إن مصر قيادة وشعبًا تقف داعمة للقضية الفلسطينية، مشيدًا بالقرارات الواعية للقيادة السياسية في مساندة القضية الفلسطينية من ناحية والحفاظ على الأمن القومي المصري وسلامة أراضيه من ناحية أخرى، حيث استعرض الأزمات التى تواجها مصر والوطن العربى فى الوقت الراهن موضحًا دور مصر لمواجهة تلك التحديات.

وخلال كلمتها رحبت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بالسادة الحضور وأعربت عن سعادتها بتواجدها داخل كلية الشريعه والقانون أحد منابر الأزهر الشريف مشيرة إلى أنها تخرجت من أكاديمية ناصر العسكرية من البرنامج الرئاسى للشباب على أيد أساتذة أفاضل من بينهم اللواء أشرف مظهر الخبير الاستراتيجى.

دعم الشعب الفلسطيني

وأكدت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن القضية الفلسطينية ستظل حاضرة في وجدان المصريين حكومة وشعبًا، مؤكدة إن مصر تلعب دورًا فعّالًا في دعم الشعب الفلسطيني، والمساهمة في حل القضية مشيرةً إلي أهمية استثمار هذه الملتقيات تأكيدًا للدور المصري في دعم الشعب الفلسطيني ومناصرته.