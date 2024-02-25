الأحد 25 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

نائب محافظ البحيرة تشهد ندوة تثقيفية بعنوان دور مصر فى القضية الفلسطينية

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

شهدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة ندوة تثقيفية بعنوان دور مصر فى القضية الفلسطينية للخبير الاستراتيجى اللواء أشرف مظهر  وذلك بكلية الشريعة والقانون بحضور العميد أمجد البنا المستشار العسكرى، والدكتور محمد عبد الله مغازي عميد كلية الشريعة والقانون، والأستاذ الدكتور طه السيد الرشيدي أستاذ القانون الجنائى ووكيل الكلية ومحمد كجك - رئيس مركز ومدينة دمنهور والسادة الوكلاء وأعضاء هيئة التدريس  وعدد من الطلبة. 

 مصر قيادة وشعبًا تقف داعمة للقضية الفلسطينية

وأكد اللواء الخبير الاستراتيجى أشرف مظهر إن مصر قيادة وشعبًا تقف داعمة للقضية الفلسطينية، مشيدًا بالقرارات الواعية للقيادة السياسية في مساندة القضية الفلسطينية من ناحية والحفاظ على الأمن القومي المصري وسلامة أراضيه من ناحية أخرى، حيث استعرض الأزمات التى تواجها مصر والوطن العربى فى الوقت الراهن موضحًا دور مصر لمواجهة تلك التحديات.

وخلال كلمتها رحبت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بالسادة الحضور وأعربت عن سعادتها بتواجدها داخل كلية الشريعه والقانون أحد منابر الأزهر الشريف مشيرة إلى أنها تخرجت من أكاديمية ناصر العسكرية من البرنامج الرئاسى للشباب على أيد أساتذة أفاضل من بينهم اللواء  أشرف مظهر الخبير الاستراتيجى. 

دعم الشعب الفلسطيني

وأكدت نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أن القضية الفلسطينية ستظل حاضرة في وجدان المصريين حكومة وشعبًا، مؤكدة إن مصر تلعب دورًا فعّالًا في دعم الشعب الفلسطيني، والمساهمة في حل القضية مشيرةً إلي أهمية استثمار هذه الملتقيات تأكيدًا للدور المصري في دعم الشعب الفلسطيني ومناصرته.

البحيرة المشكلة الفلسطنية دمنهور الشريعة والقانون نهالةبلبع

مواد متعلقة

مصادرة 3 مكبرات صوت ورفع 610 حالات إشغال طريق خلال حملات مكبرة بالبحيرة

مصرع شقيقين فى حادث تصادم بمحافظة البحيرة

سكرتير عام البحيرة يفتتح معرض "أهلًا رمضان" بأرض المعارض

ارتفاع ضحايا انقلاب ميكروباص في ترعة بالبحيرة إلى 4 وفيات

بالأسماء.. 20 شخصا بين متوفي ومصاب إثر انقلاب "ميكروباص" بالبحيرة

إصابة 13 شخصا إثر انقلاب "ميكروباص" بالبحيرة

افتتاح 7 مساجد جديدة بتكلفة تصل لـ 13 مليون جنيه في البحيرة

"أسرتك.. ثروتك".. ندوة بعنوان النمو السكاني وأثره على خصائص السكان بمديرية التحرير

الأكثر قراءة

عاجل.. مدبولى يوجه بخطة إفراج تدريجى عن السلع الموجودة بالجمارك.. والأولوية للسلع الغذائية والأدوية والأعلاف

كم شعبان اليوم 2024| النهاردة كام شعبان 2024 في ورقة نتيجة اليوم

سعر الذهب اليوم الأحد 25-2-2024 بالجنيه المصرى والدولار 

ننشر صور ضحايا حادث غرق معدية منشأة القناطر

الحرب المنسية.. صراع السودان يهدد بعواقب جيوسياسية وعمليات تطهير عرقى

استثمارات واعدة ومكاسب ضخمة ومستقبل باهر.. رأس الحكمة مفتاح التنمية فى الجمهورية الجديدة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

المثقف السلبى

جلال حمام

المرافعة التى كشفت عورات إسرائيل

إسراء شوقي

التنشئة الصحيحة.. «المتحدة» تستثمر فى مستقبل الوطن

حسين دعسة

اجتماعات باريس.. 5 حلقات تلقى التحية: Bonjour

د.أحمد الخميسى

ذكرى العزيز علاء الديب

وائل لطفي

الخلطة التى يجب أن نتخلص منها

ماجد حبته

زيارة الرئيس الإريترى

د. منى حلمى

الزغاليل والعتاقى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

مفاوضات باريس.. هل خففت حماس من مطالبها لإتمام الهدنة؟ هل الاتفاق قريب؟

رسالة سرية من وزير الدفاع لنتنياهو تثير الغضب بشأن التجنيد.. ماذا يحدث؟

أسرار خطة نتنياهو لمستقبل غزة.. غموض وخوف من مصيره المحتوم