الأحد 25 فبراير 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصادرة 3 مكبرات صوت ورفع 610 حالات إشغال طريق خلال حملات مكبرة بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

 وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بضرورة استمرار حملات رفع الإشغالات لتيسير الحركة المرورية وعدم التعدي على الطريق العام، وعدم السماح للمنشآت التجارية والمحال والمطاعم باستغلال أرصفة المشاة ومسار الطريق في وضع الإشغالات، وذلك لتوفير حرم آمن لسير المواطنين وضمان عدم إعاقة الحركة المرورية، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه العمل على تعطيل حركة المرور أمام المواطنين في مختلف مدن وقرى محافظة البحيرة، مع القيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 

حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بالشوارع الرئيسية 

نفذت الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة حملات مكبرة لرفع الإشغالات بالشوارع الرئيسية والفرعية لخلق سيولة مرورية أمام المارة من المواطنين أسفرت عن: "تنفيذ حملة مكبرة بنطاق عدة مناطق بمركز ومدينة دمنهور  "الكورنيش - الشريعة - حسين حجازي - عرابي- الجمهورية - جلال قريطم - الشاذلي"، أسفرت عن رفع 450 حالة إشغال ومصادرة 3 مكبرات صوت، وتم التحفظ على المضبوطات وجاري تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

رفع 75 حالة إشغال طريق ثابت ومتحرك

وفي ذات السياق نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بحملة مماثلة بالتنسيق مع شرطة المرافق أسفرت عن رفع 75 حالة إشغال طريق ثابت ومتحرك، وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة رشيد بحملة مماثلة أسفرت عن رفع 65 حالة إشغال وبمركز أبو حمص تم رفع 20 حالة إشغال وتحرير 12 محضر إشغال. 

ووجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة بضرورة المتابعة المستمرة وإستمرار تشكيل الحملات لإزالة كافة الإشغالات علي مدار اليوم ورصد أى مخالفات فور حدوثها، وعدم السماح بالتعدي على حرم الطريق العام، وذلك تيسيرًا للحركه المرورية.

اشغال طريق تحرير محاضر إشغال طريق محافظة البحيرة الدلنجات نهال بلبع

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