الجمعة 15 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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سعر الدولار اليوم رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

تصدر سعر الدولار اليوم تريند البحث عبر محركات الإنترنت خاصة بعد أن شهد استقرارًا ملحوظ مقابل الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والأجنبية رغم الارتفاع الشديد الذي شهده الأيام الماضية.

شهد سعر الدولار اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية المختلفة، استقرارا، حيث سجلت العملة الأمريكية، اليوم، في بنك مصر 47.89 جنيه للبيع، و47.79 جنيه للشراء.

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري 47.77 جنيه للشراء، و47.87 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم بنك مصر 

47.79 جنيه للشراء.

47.89 جنيه للبيع.


 

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 15-3-2024 فى مصر

 


سعر الدولار اليوم البنك الاهلي

47.8 جنيه للشراء.

47.9 جنيه للبيع.


سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي

استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 15-3-2024، أمام الجنيه المصرى بكل البنوك العاملة فى مصر، وثبت بالبنك الأهلى المصرى عند سعر 47.8 للشراء، 47.9 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 47.75 جنيه للشراء، 47.85 جنيه للبيع.

وفى بنك الإسكندرية، سجل 47.75 جنيه للشراء، 47.85 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 47.76 جنيه للشراء، 47.90 جنيه للبيع.


اسعار العملات في مصر اليوم

يورو

    52.2432 جنيه للشراء 

    52.4095 جنيه للبيع

 

جنيــه إسترليـنى

    61.1853 جنيه للشراء 

   61.3767 جنيه للبيع

 

دولار كنـدى

    35.4647 جنيه للشراء 

    35.5751 جنيه للبيع

 

كرون دانمركي   

    7.0067 جنيه للشراء 

    7.0269 جنيه للبيع

 

كرون نرويجي

    4.5590 جنيه للشراء 

    4.5732 جنيه للبيع

 

كرون ســويدى

    4.6625 جنيه للشراء 

    4.6766 جنيه للبيع

 

فرنك سويسرى

    54.2997 جنيه للشراء 

    54.4773 جنيه للبيع

 

100 ين يابانى

    32.3299 جنيه للشراء 

    32.4231 جنيه للبيع

 

ريـــال سعـــودي

    12.7356 جنيه للشراء 

    12.7735 جنيه للبيع

 

دينــار كويتي

    155.4322 جنيه للشراء 

    156.0476 جنيه للبيع

 

درهم اماراتي 

    13.0061 جنيه للشراء 

    13.0434 جنيه للبيع

 

دولار أســـترالي

    31.6268 جنيه للشراء 

    31.7350 جنيه للبيع

 

دينــار البحــرين 

126.7007   جنيه للشراء 

127.1485 جنيه للبيع

 

ريـــال عمـــاني

    124.0680 جنيه للشراء 

    124.4400 جنيه للبيع

 

ريـــال قطــــري

    13.0906 جنيه للشراء 

    13.1418 جنيه للبيع

 

دينـار أردنـي

    67.3920 جنيه للشراء 

    67.6294 جنيه للبيع

 

يوان صيني

    6.6439 جنيه للشراء 

    6.6628  جنيه للبيع

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