سعر الدولار اليوم رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه المصري تحديث يومي
تصدر سعر الدولار اليوم تريند البحث عبر محركات الإنترنت خاصة بعد أن شهد استقرارًا ملحوظ مقابل الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والأجنبية رغم الارتفاع الشديد الذي شهده الأيام الماضية.
شهد سعر الدولار اليوم الجمعة مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية المختلفة، استقرارا، حيث سجلت العملة الأمريكية، اليوم، في بنك مصر 47.89 جنيه للبيع، و47.79 جنيه للشراء.
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
سجل سعر الدولار اليوم الجمعة في البنك المركزي المصري 47.77 جنيه للشراء، و47.87 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم بنك مصر
47.79 جنيه للشراء.
47.89 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم البنك الاهلي
47.8 جنيه للشراء.
47.9 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في مصر تحديث يومي
استقر سعر الدولار اليوم الجمعة 15-3-2024، أمام الجنيه المصرى بكل البنوك العاملة فى مصر، وثبت بالبنك الأهلى المصرى عند سعر 47.8 للشراء، 47.9 جنيه للبيع، وفى البنك التجارى الدولى cib سجل 47.75 جنيه للشراء، 47.85 جنيه للبيع.
وفى بنك الإسكندرية، سجل 47.75 جنيه للشراء، 47.85 جنيه للبيع، بينما سجل متوسط سعر الصرف فى البنك المركزى المصرى عند 47.76 جنيه للشراء، 47.90 جنيه للبيع.
اسعار العملات في مصر اليوم
يورو
52.2432 جنيه للشراء
52.4095 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـنى
61.1853 جنيه للشراء
61.3767 جنيه للبيع
دولار كنـدى
35.4647 جنيه للشراء
35.5751 جنيه للبيع
كرون دانمركي
7.0067 جنيه للشراء
7.0269 جنيه للبيع
كرون نرويجي
4.5590 جنيه للشراء
4.5732 جنيه للبيع
كرون ســويدى
4.6625 جنيه للشراء
4.6766 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
54.2997 جنيه للشراء
54.4773 جنيه للبيع
100 ين يابانى
32.3299 جنيه للشراء
32.4231 جنيه للبيع
ريـــال سعـــودي
12.7356 جنيه للشراء
12.7735 جنيه للبيع
دينــار كويتي
155.4322 جنيه للشراء
156.0476 جنيه للبيع
درهم اماراتي
13.0061 جنيه للشراء
13.0434 جنيه للبيع
دولار أســـترالي
31.6268 جنيه للشراء
31.7350 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
126.7007 جنيه للشراء
127.1485 جنيه للبيع
ريـــال عمـــاني
124.0680 جنيه للشراء
124.4400 جنيه للبيع
ريـــال قطــــري
13.0906 جنيه للشراء
13.1418 جنيه للبيع
دينـار أردنـي
67.3920 جنيه للشراء
67.6294 جنيه للبيع
يوان صيني
6.6439 جنيه للشراء
6.6628 جنيه للبيع