"بكرى" يكشف مفاجأة سارة بشأن سعر صرف الدولار

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن الشارع المصري لازال فيه جدل كبير حول استقرار الأسعار، وإمكانية أن تستطيع الاستثمارات الأخيرة النجاح في القضاء على السوق السوداء.

وأضاف، خلال تقديمه برنامج “حقائق وأسرار”، عبر فضائية “صدى البلد”، أن محافظ البنك المركزي أكد أن تقليل التضخم أهم أولويات البنك، مشيرا إلى أن رفع الفائدة 6% كان هدفه محاصرة التضخم، ووفقا لرؤية البنك المركزي، فإن عامل الوقت، هو ما سيعمل على ضبط سعر الصرف، وسط توقعات الخبراء بأن السعر العادل للدولار سيتراوح ما بين 40 جنيها لـ 45 جنيها.

وتابع: "قرارات البنك المركزي لاقت ترحابا كبيرا من المستثمرين، ومن المؤكد أن تلك الإجراءات ستسهم في جذب العملة الصعبة وتوفيرها، وهوما ظهر في قرارات الإفراج عن السلع بالمواني".

