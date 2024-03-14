برلماني: زيادة تحويلات المصريين بالخارج ساهمت في انهيار سعر الدولار

قال النائب علاء قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إن الضربات الأمنية المستمرة التي تطارد محتكري وأباطر السوق السوداء للعملة الصعبة، فضلا عن زيادة تحويلات المصريين بالخارج، خلال الفترة الماضية، بالإضافة إلى الصفقات الاستثمارية التي أعلنت عنها الحكومة وكان أبرزها صفقة رأس الحكمة، كانت كلمة السر في انهيار سعر الدولار الذى تراجع عن جاحز 48 جنيها، في التعاملات الصباحية.

وأضاف قريطم، أن الدولة تواصل جهودها لاستكمال مسار الإصلاح الاقتصادي من أجل توفير الموارد المطلوبة من النقد الأجنبى، وجذب الاستثمارات الأجنبية، فعلى مدار الفترة الماضية لم تدخر الدولة جهدًا من أجل ملاحقة المتاجرين بالعملة، حيث أسفرت هذه التحركات عن إعلان مؤسسة «موديز» للتصنيف الائتماني، تغيير نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من سلبية إلى إيجابية.

وأكد عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن زيادة تحويلات المصريين بالخارج، وعودتها تدريجيًا لمعدلاتها، خاصة في ظل انحسار السوق السوداء، يسهم في مزيد التحسن في مستوى الاقتصاد الوطني، ووتيرة السوق خلال الفترة القادمة.