عضو "صناعة النواب": الانتخابات الرئاسية أثبت نجاح الدولة في برنامج الإصلاح الاقتصادي والسياسي

أدلى النائب علاء حمدي قريطم، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، وعضو مجلس الامناء لمجلس الشباب المصري التحالف الوطني، بصوته في الانتخابات الرئاسية، بمدرسة يحيي الجزار التجريبية بمنطقة حوش عيسى بمحافظة البحيرة.

وأضاف عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن محافظة البحيرة تشهد إقبالا كبيرًا علي المشاركة في الانتخابات الرئاسية وهو أمر غير مسبوق مما يؤكد حرص المواطنين علي استكمال مسيرة بناء الوطن والحفاظ علي الاستقرار، موضحًا أن الدولة المصرية خطت خطوات إيجابية في مسيرة الإصلاح الاقتصادي.

حشود المواطنين تؤكد وعي الشعب المصرى للوقوف خلف الدولة المصرية

وأوضح أن ما شهدته اللجان الانتخابية خلال أول يومين من توافد حشود كبيرة من المواطنين من كافة الفئات يؤكد مدى وعى الشعب المصرى للوقوف خلف الدولة المصرية في هذا الوقت الراهن، خاصة في ظل الأحداث الراهنة في الدول المجاورة.

ودعا جميع المواطنين للمشاركة الإيجابيّة حفاظا على أمن واستقرار البلاد وكذلك مواجهه كافة التحديات السياسية والاقتصادية.

وأوضح "قريطم"، أن الشعب المصري أدرك حجم التحديات الإقليمية والدولية ويعي خطورة المرحلة ولبى نداء وطنه في مرحلة دقيقة للغاية، لافتًا إلى أن الشعب المصري علي قلب رجل واحد لاختيار الرئيس القادم.

الانتخابات الرئاسية 2024

وتجرى الانتخابات الرئاسية داخل البلاد لمدة ثلاثة أيام بدءًا من الأحد حتى الثلاثاء،من 10 إلى 12 ديسمبر الجاري، ويبلغ عدد لجان الاقتراع الفرعية التي يدلي أمامها المواطنون بأصواتهم 11 ألفا و631 لجنة بداخل 9376 مركزا انتخابيا، ويبدأ التصويت من الساعة التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً.

وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات أن حوالي 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، يتولون الإشراف على الانتخابات الرئاسية، وأن هناك 14 منظمة دولية تشارك في أعمال متابعة الانتخابات الرئاسية، وعدد المتابعين الذين صدرت لهم تصاريح المتابعة بلغ 220 متابعًا، إلى جانب تسجيل 62 منظمة مجتمع مدني محلية، وقد صدرت التصاريح لـ 22 ألفا و340 متابعًا لها.

وأوضحت الهيئة أن المتابعة الإعلامية للانتخابات الرئاسية تضم 528 متابعا دوليا عن 115 وسيلة إعلامية وصحفية، إلى جانب 70 وسيلة إعلامية وصحفية محلية صدرت تصاريح لـ 4218 صحفيا وإعلاميا لها.