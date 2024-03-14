الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

بشائر رأس الحكمة.. الحكومة: عودة تحويلات المصريين بالخارج عن طريق الجهاز المصرفى

رأس الحكمة
رأس الحكمة

قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الفترات الماضية، شهدت زيادة في تحويلات شركات السياحة بالدولار للجهاز المصرفي للحصول على الجنيه المصري، موضحا أن قرارات البنك المركزي بشأن سعر الصرف كانت خطوة مهمة جدا للقضاء على السوق السوداء.

وأضاف المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، عبر برنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن الاستقرار بدأ يعود لسوق النقد الأجنبي، وهناك مؤشرات إيجابية بدأت تظهر في الأسواق أيضا، منها عودة تحويلات المصريين بالخارج عن طريق الجهاز المصرفي.

وتابع المستشارمحمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن هناك انحسارا للسوق السوداء حاليا لعدم وجود فارق بين السعر الرسمي وسعر السوق السوداء، لافتا إلى أن البنوك ومكاتب الصرافة بدأت في استقبال المواطنين لتحويل الدولارات والحصول على الجنيه المصري.

كما أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن الأيام الماضية شهدت الإفراج عن بضائع بقيمة 3 مليارات دولار، مشددا على أن السعر الحقيقي للدولار بات جاذبا للمواطنين بعد قرارات البنك المركزي.

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