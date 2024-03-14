نفحات رمضانية.. تراجع سعر الدولار اليوم 4 رمضان 2024 مقابل الجنيه المصري

تصدر سعر الدولار اليوم الخميس 4 رمضان 2024 في مصر مؤشرات البحث العالمية من جانب المواطنين، وذلك خلال التعاملات الصباحية فى عدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم الخميس 4 رمضان 2024 في مصر

تشهد هذه الأيام تغيرات كبيرة في سعر الدولار، لذا دائمًا يرغب الكثير من المواطنين في معرفة سعر الدولار لأنه يترتب عليه الكثير من المعاملات اليومية.

وخلال السطور القادمة يقدم "الدستور"، سعر الدولار في عدد من البنوك المصرية والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك

ولمن يرغب في معرفة سعر الدولار اليوم فقد سجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

سجل سعر الدولار 48.8 جنيه للشراء، بينما سجل 47.9 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

وأما سعر الدولار فى بنك مصر سجل 47.81 جنيه للشراء، بينما 47.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

ولمن يرغب في معرفة سعر الدولار اليوم فقد سجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib 47.75 جنيها للشراء 47.85 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 48.52 جنيه للشراء 48.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 47.75 جنيها للشراء و47.85 جنيه للبيع.

سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة 47.30 جنيه للشراء و48.40 جنيه للبيع

وبعد معرفة سعر الدولار اليوم ٤ رمضان ٢٠٢٤ في مصر، يمكن للمواطنين أن يبدأوا حركة البيع والشراء في أمان في عدد من البنوك المصرية خلال التعاملات الصباحية، فأسعار العملات من المسائل التي يرغب الكثير من أصحاب الشركات والمصانع وكافة التعاملات في معرفتها أول بأول.