الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

نفحات رمضانية.. تراجع سعر الدولار اليوم 4 رمضان 2024 مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم
سعر الدولار اليوم

تصدر سعر الدولار اليوم الخميس 4 رمضان 2024 في مصر مؤشرات البحث العالمية من جانب المواطنين، وذلك خلال التعاملات الصباحية فى عدد من البنوك المصرية.

سعر الدولار اليوم الخميس 4 رمضان 2024 في مصر

تشهد هذه الأيام تغيرات كبيرة في سعر الدولار، لذا دائمًا يرغب الكثير من المواطنين في معرفة سعر الدولار لأنه يترتب عليه الكثير من المعاملات اليومية.

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سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 14-3-2024 فى مصر

وخلال السطور القادمة يقدم "الدستور"، سعر الدولار في عدد من البنوك المصرية والتي جاءت على النحو التالي:

سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك

ولمن يرغب في معرفة سعر الدولار اليوم فقد سجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى 

سجل سعر الدولار 48.8 جنيه للشراء، بينما سجل 47.9 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

وأما  سعر الدولار فى بنك مصر سجل 47.81 جنيه للشراء، بينما 47.91 جنيه للبيع.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 14-3-2024 فى مصر

سعر الدولار فى البنك الأهلى اليوم الأربعاء وأسعار العملات مقابل الجنيه المصري

تحديث مستمر.. سعر الدولار اليوم 3 رمضان 2024 في مصر مقابل الجنيه

خبير مصرفى: البنك المركزى نجح فى خلق سعر عادل للجنيه مقابل الدولار

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم

ولمن يرغب في معرفة سعر الدولار اليوم فقد سجل سعر الدولار فى البنوك المصرية كالتالى:

  • سجل سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib 47.75 جنيها للشراء 47.85 جنيه للبيع.
  • سجل سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى 48.52 جنيه للشراء  48.62 جنيه للبيع.
  • سعر الدولار فى بنك الإسكندرية 47.75 جنيها للشراء و47.85 جنيه للبيع.
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سعر الدولار فى البنك الأهلى اليوم الأربعاء وأسعار العملات مقابل الجنيه المصري

  • سجل سعر الدولار فى بنك القاهرة 47.30 جنيه للشراء و48.40 جنيه للبيع

وبعد معرفة سعر الدولار اليوم ٤ رمضان ٢٠٢٤ في مصر، يمكن للمواطنين أن يبدأوا حركة البيع والشراء في أمان في عدد من البنوك المصرية خلال التعاملات الصباحية، فأسعار العملات من المسائل التي يرغب الكثير من أصحاب الشركات والمصانع وكافة التعاملات في معرفتها أول بأول.

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