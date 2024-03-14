سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 14-3-2024 فى مصر
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس تراجعا طفيف ليصل إلى 48.36 جنيه على شاشات البنك المركزي المصري، بعد أن اتجه البنك المركزي قبل أسابيع قليلة إلى تحرير سعر صرف الجنيه مقابل كافة العملات، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 14-3-2024 في مصر
سعر الدولار اليوم في مصر 2024
سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB:
شراء: 48.42 جنيه مصري
بيع: 48.52 جنيه مصري
سعر الدولار في بنك HSBC:
شراء: 48.50 جنيه مصري
بيع: 48.60 جنيه مصري
سعر الدولار في بنك Citibank:
شراء: 48.45 جنيه مصري
بيع: 48.55 جنيه مصري
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
سعر الدولار في البنك المركزي المصري:
شراء: 48.3640 جنيه مصري
بيع: 48.4640 جنيه مصري
سعر الدولار في بنك Standard Chartered:
شراء: 48.40 جنيه مصري
بيع: 48.50 جنيه مصري
سعر الدولار اليوم بنك مصر
وسجل سعر الدولار في بنك مصر خلال تعاملات اليوم الخميس تراجعا طفيفا، ولكن احتفظ بالارتفاع الذي سجله منذ أن اتجه البنك المركزي المصري منذ أسابيع إلى تحرير سعر الصرف، وسجل سعر الشراء في بنك مصر: 48.42 جنيه مصري، وسعر البيع: 48.52 جنيه مصري.
سعر الدولار اليوم البنك الاهلي
سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري خلال تعاملات اليوم الخميس، شراء: 48.3640 جنيه مصري، و بيع: 48.4640 جنيه مصري.
اسعار العملات في مصر اليوم
|العملة
|شراء
|بيع
|دولار أمريكى
|48.3640جنيه
|48.4640 جنيه
|يورو
|52.8860 جنيه
|53.0051 جنيه
|جنيه إسترلينى
|61.8672 جنيه
|62.0145 جنيه
|فرنك سويسرى
|55.0717 جنيه
|55.1919 جنيه
|100 ين يابانى
|32.6872 جنيه
|32.7570 جنيه
|ريال سعودى
|12.8950 جنيه
|12.9224 جنيه
|دينار كويتى
|157.4093 جنيه
|157.7861 جنيه
|درهم اماراتى
|13.1660 جنيه
|13.1968 جنيه
|اليوان الصينى
|6.7234 جنيه
|6.7380 جنيه