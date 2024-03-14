الخميس 14 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 14-3-2024 فى مصر

سعر الدولار
سعر الدولار

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس تراجعا طفيف ليصل إلى 48.36 جنيه على شاشات البنك المركزي المصري، بعد أن اتجه البنك المركزي قبل أسابيع قليلة إلى تحرير سعر صرف الجنيه مقابل كافة العملات، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 14-3-2024 في مصر 

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB:

شراء: 48.42 جنيه مصري

بيع: 48.52 جنيه مصري

سعر الدولار في بنك HSBC:

شراء: 48.50 جنيه مصري

بيع: 48.60 جنيه مصري

سعر الدولار في بنك Citibank:

شراء: 48.45 جنيه مصري

بيع: 48.55 جنيه مصري

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى اليوم الأربعاء وأسعار العملات مقابل الجنيه المصري

تراجع أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه فى ختام التعاملات

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 

سعر الدولار في البنك المركزي المصري:

شراء: 48.3640 جنيه مصري

بيع: 48.4640 جنيه مصري

 

سعر الدولار في بنك Standard Chartered:

شراء: 48.40 جنيه مصري

بيع: 48.50 جنيه مصري

 

سعر الدولار اليوم بنك مصر 

وسجل سعر الدولار في بنك مصر خلال تعاملات اليوم الخميس تراجعا طفيفا، ولكن احتفظ بالارتفاع الذي سجله منذ أن اتجه البنك المركزي المصري منذ أسابيع إلى تحرير سعر الصرف، وسجل سعر الشراء في بنك مصر: 48.42 جنيه مصري، وسعر البيع: 48.52 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم البنك الاهلي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري خلال تعاملات اليوم الخميس، شراء: 48.3640 جنيه مصري، و بيع: 48.4640 جنيه مصري.

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سعر الدولار فى البنك الأهلى اليوم الأربعاء وأسعار العملات مقابل الجنيه المصري

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ضبط قضايا اتجار فى العملات الأجنبية بـ25 مليون جنيه

اسعار العملات في مصر اليوم 

العملةشراءبيع
دولار أمريكى48.3640جنيه 48.4640 جنيه
يورو52.8860 جنيه53.0051 جنيه
جنيه إسترلينى61.8672 جنيه62.0145 جنيه
فرنك سويسرى55.0717 جنيه55.1919 جنيه
100 ين يابانى32.6872 جنيه32.7570 جنيه
ريال سعودى12.8950 جنيه12.9224 جنيه
دينار كويتى157.4093 جنيه157.7861 جنيه
درهم اماراتى13.1660 جنيه13.1968 جنيه
اليوان الصينى6.7234 جنيه6.7380 جنيه

 

 

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