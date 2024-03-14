سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الخميس 14-3-2024 فى مصر

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس تراجعا طفيف ليصل إلى 48.36 جنيه على شاشات البنك المركزي المصري، بعد أن اتجه البنك المركزي قبل أسابيع قليلة إلى تحرير سعر صرف الجنيه مقابل كافة العملات، وتعرض الدستور في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الخميس 14-3-2024 في مصر

سعر الدولار اليوم في مصر 2024

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB:

شراء: 48.42 جنيه مصري

بيع: 48.52 جنيه مصري

سعر الدولار في بنك HSBC:

شراء: 48.50 جنيه مصري

بيع: 48.60 جنيه مصري

سعر الدولار في بنك Citibank:

شراء: 48.45 جنيه مصري

بيع: 48.55 جنيه مصري

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار في البنك المركزي المصري:

شراء: 48.3640 جنيه مصري

بيع: 48.4640 جنيه مصري

سعر الدولار في بنك Standard Chartered:

شراء: 48.40 جنيه مصري

بيع: 48.50 جنيه مصري

سعر الدولار اليوم بنك مصر

وسجل سعر الدولار في بنك مصر خلال تعاملات اليوم الخميس تراجعا طفيفا، ولكن احتفظ بالارتفاع الذي سجله منذ أن اتجه البنك المركزي المصري منذ أسابيع إلى تحرير سعر الصرف، وسجل سعر الشراء في بنك مصر: 48.42 جنيه مصري، وسعر البيع: 48.52 جنيه مصري.

سعر الدولار اليوم البنك الاهلي

سجل سعر الدولار في البنك الأهلي المصري خلال تعاملات اليوم الخميس، شراء: 48.3640 جنيه مصري، و بيع: 48.4640 جنيه مصري.

اسعار العملات في مصر اليوم