الأربعاء 13 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

تراجع أسعار صرف الدولار والعملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه فى ختام التعاملات

الدولار
الدولار

تراجعت أسعار صرف العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنيه المصري في ختام التعاملات، اليوم الأربعاء؛ في البنوك المصرية، حيث تراجعت أسعار صرف الدولار ما بين 30 و40 قرشًا في البنوك المصرية.

الدولار 

ففي أكبر بنكين من حيث الأصول والتعاملات، فقد تراجعت أسعار صرف الدولار بالبنك الأهلي المصري ليسجل 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع، وفي بنك مصر تراجع ليسجل 48.42 جنيه للشراء و48.52 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، تراجع سعر الدولار في البنك التجارى الدولي ليسجل 48.40 جنيه للشراء و48.50 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجلت متوسطات أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري 48.71 جنيه للشراء و48.85 جنيه للبيع.

وبالنسبة للعملات الرئيسية، تراجعت أسعار صرف العملة الأوروبية "اليورو" تراجعًا ملحوظًا بين 38 و45 قرشًا شراء وبيع في البنوك المصرية.

ففي البنك الأهلي، تراجع اليورو ليسجل 52.85 جنيه للشراء و53.02 جنيه للبيع.

وفي بنك مصر تراجع ليسجل 52.87 جنيه للشراء و53.04 للبيع.

تراجع سعراليورو في البنك التجارى الدولي

وفي البنوك الخاصة، تراجع سعراليورو في البنك التجارى الدولي ليسجل 53.15 جنيه للشراء و53.47 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري، سجلت العملة الأوروبية 53.26 جنيه للشراء و53.42 جنيه للبيع.

كما تراجعت أسعار الجنيه الإسترليني تراجعًا ملحوظًا بين 45 و50 قرشًا للشراء والبيع في البنوك المصرية.

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ففي البنك الأهلي، تراجع الإسترليني ليسجل 61.83 جنيه للشراء و62.08 جنيه للبيع، وفي بنك مصر سجل الإسترليني 61.85 جنيه للشراء و62.10 جنيه للبيع.

وفي البنوك الخاصة، سجل الإسترليني في البنك التجاري الدولي 61.89 جنيه للشراء و62.07 جنيه للبيع.

وفي البنك المركزي المصري سجل الجنيه الإسترليني 62.34 جنيه للشراء و63.52 جنيه للبيع.

وحول العملات العربية، سجل الريال السعودي في البنك الأهلي 12.89جنيه للشراء و12.93جنيه للبيع، والدرهم الإماراتي سجل 13.19 جنيه للشراء و13.20 جنيه للبيع، والدينار الكويتي سجل 156.95 جنيه للشراء و158.04 جنيه للبيع.

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