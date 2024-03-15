الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل صدفة لـ "ريهام حجاج" الحلقة 5

مسلسل صدفة
مسلسل صدفة

يبحث عشاق الدراما الرمضانية عن موعد عرض مسلسل صدفة الذي حقق نجاحًا باهرًا خلال الموسم الرمضاني 2024.

تصدرت مواعيد عرض مسلسل صدفة لـ "ريهام حجاج" الحلقة 5 تريند البحث عبر موقع “جوجل” خلال الساعات الماضية، وذلك بعد أن شهدت أحداث أمس أمور شيقة ومثيرة لمتابعي العمل.
 

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نقاش حاد ما بين ريهام حجاج وخطيبها في مسلسل "صدفة" الحلقة الرابعة

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل ريهام حجاج الحلقة 5

ظهرت النجمة ريهام حجاج على الجماهير في عمل جديد ومميز وهو مسلسل صدفة، الذي كشف موهبتها الكوميدية والمختلفة عن باقي الأدوار الدرامية التي اعتاد الجمهور عليها، وأما عن دورها المميز في مسلسل صدفة، فهي تقدم شخصية جديدة حيث تقع في العديد من المشاكل دون عمد لتهدم حياتها، ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.


مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل احداث مسلسل صدفة الحلقة 4

شهدت الحلقة الرابعة من مسلسل صدفة أحداثا مشوقة ومثيرة، خاصة بعد الإفراج عن النجمة ريهام حجاج بعد القبض عليها وهي متلبسة وبحوزتها المخدرات لإنقاذ الطالبة المدمنة.

تفاجأ النجمة ريهام حجاج بجواب رسمي واستدعاء لبيت الطاعة، بالرغم من عدم أسبقية الزواج، وتبدأ الأحداث في معرفة ريهام حجاج حقيقة زواجها بدون علمها، وتبدأ المواجهة ما بين الرجل الذي يدعي أنه زوجها وخطيبها طارق ليكتشفوا حقيقة الأمر.

وتبدأ ريهام حجاج الرجوع بالذاكرة عندما كانت تجتمع مع أحد الطلاب في مكان للسهر معًا بمناسبة عيد ميلادها، ويحدث لقاء بينها وبين الشخص الذي يدعي أنه زوجها، وتقوم بالاحتفال مع طلابها بالرقص، لتتذكر حقيقة زواجها.

 

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل صدفة 


مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل صدفة الحلقة الخامسة 

ويعرض مسلسل صدفة على فضائية الحياة، CBC وdmc والقناة الأولى المصرية.

قناة الحياة الساعة 8:15 مساء
قناة  CBC الساعة 10:30 مساء
قناة DMC الساعة 12:15 منتصف الليل
القناة الأولى الساعة 10:30 مساء.


قصة مسلسل صدفة

كشفت الأحداث الماضية أن ريهام حجاج تسببت عن طريق الخطأ في وفاة ابنة خالد الصاوي الكبرى، بعدما ساعدت والدها عن طريق الصدفة في كشف خيانتها لزوجها، بل وكشف سر ابنته الصغرى في مدرستها، بأنها تتعاطى المواد المخدرة.


ابطال مسلسل صدفة

مسلسل صدفة، من بطولة ريهام حجاج، خالد الصاوى، عصام السقا، سلوى خطاب، رحاب الجمل، رشدى الشامي، فراس سعيد، نور إيهاب، وتأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

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