الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 15-3-2024 فى مصر

الدولار
الدولار

بدأ سعر الدولار ينخفض بشكل تدريجي مقابل الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والاجنبية رغم الارتفاع الشديد الذي شهده الأيام الماضية عقب قرار البنك المركزي المصري بالسماح لسعر الصرف أن يكون وفق آليات السوق في خطوة من المركزي للقضاء على السوق الموازية.

 

ننشر في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة  15-3-2024 في مصر وفق سعر الصرف الرسمي من البنك المركزي المصري. 

 

سعر الدولار اليوم في مصر 

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري 

 47.7674  جنيه للشراء 

  47.9019  جنيه للبيع 

 

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري 

 47.8 جنيه للشراء 

 47.9 جنيه للبيع 

 

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر 

47.79  جنيه للشراء

47.89 جنيه للبيع 

 

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري 

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الاسكندرية 

47.75 جنيه للشراء

47.85 جنيه للبيع

 

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي  cib

47.75 جنيه للشراء

47.85 جنيه للبيع

 

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة 

47.8 جنيه للشراء

47.9 جنيه للبيع

 

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس 

47.80 جنيه للشراء

47.90 جنيه للبيع

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أسعار العملات الأجنبية اليوم 

يورو

    52.2432 جنيه للشراء 

    52.4095 جنيه للبيع

 

جنيــه إسترليـنى

    61.1853 جنيه للشراء 

   61.3767 جنيه للبيع

 

دولار كنـدى

    35.4647 جنيه للشراء 

    35.5751 جنيه للبيع

 

كرون دانمركي   

    7.0067 جنيه للشراء 

    7.0269 جنيه للبيع

 

كرون نرويجي

    4.5590 جنيه للشراء 

    4.5732 جنيه للبيع

 

كرون ســويدى

    4.6625 جنيه للشراء 

    4.6766 جنيه للبيع

 

فرنك سويسرى

    54.2997 جنيه للشراء 

    54.4773 جنيه للبيع

 

100 ين يابانى

    32.3299 جنيه للشراء 

    32.4231 جنيه للبيع

 

ريـــال سعـــودي

    12.7356 جنيه للشراء 

    12.7735 جنيه للبيع

 

دينــار كويتي

    155.4322 جنيه للشراء 

    156.0476 جنيه للبيع

 

درهم اماراتي 

    13.0061 جنيه للشراء 

    13.0434 جنيه للبيع

 

دولار أســـترالي

    31.6268 جنيه للشراء 

    31.7350 جنيه للبيع

 

دينــار البحــرين 

126.7007   جنيه للشراء 

127.1485 جنيه للبيع

 

ريـــال عمـــاني

    124.0680 جنيه للشراء 

    124.4400 جنيه للبيع

 

ريـــال قطــــري

    13.0906 جنيه للشراء 

    13.1418 جنيه للبيع

 

دينـار أردنـي

    67.3920 جنيه للشراء 

    67.6294 جنيه للبيع

 

يوان صيني

    6.6439 جنيه للشراء 

    6.6628  جنيه للبيع

 

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