سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 15-3-2024 فى مصر

بدأ سعر الدولار ينخفض بشكل تدريجي مقابل الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والاجنبية رغم الارتفاع الشديد الذي شهده الأيام الماضية عقب قرار البنك المركزي المصري بالسماح لسعر الصرف أن يكون وفق آليات السوق في خطوة من المركزي للقضاء على السوق الموازية.

ننشر في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 15-3-2024 في مصر وفق سعر الصرف الرسمي من البنك المركزي المصري.

سعر الدولار اليوم في مصر

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري

47.7674 جنيه للشراء

47.9019 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري

47.8 جنيه للشراء

47.9 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر

47.79 جنيه للشراء

47.89 جنيه للبيع

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الاسكندرية

47.75 جنيه للشراء

47.85 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي cib

47.75 جنيه للشراء

47.85 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة

47.8 جنيه للشراء

47.9 جنيه للبيع

بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس

47.80 جنيه للشراء

47.90 جنيه للبيع

أسعار ا لعملات الأجنبية اليوم

يورو

52.2432 جنيه للشراء

52.4095 جنيه للبيع

جنيــه إسترليـنى

61.1853 جنيه للشراء

61.3767 جنيه للبيع

دولار كنـدى

35.4647 جنيه للشراء

35.5751 جنيه للبيع

كرون دانمركي

7.0067 جنيه للشراء

7.0269 جنيه للبيع

كرون نرويجي

4.5590 جنيه للشراء

4.5732 جنيه للبيع

كرون ســويدى

4.6625 جنيه للشراء

4.6766 جنيه للبيع

فرنك سويسرى

54.2997 جنيه للشراء

54.4773 جنيه للبيع

100 ين يابانى

32.3299 جنيه للشراء

32.4231 جنيه للبيع

ريـــال سعـــودي

12.7356 جنيه للشراء

12.7735 جنيه للبيع

دينــار كويتي

155.4322 جنيه للشراء

156.0476 جنيه للبيع

درهم اماراتي

13.0061 جنيه للشراء

13.0434 جنيه للبيع

دولار أســـترالي

31.6268 جنيه للشراء

31.7350 جنيه للبيع

دينــار البحــرين

126.7007 جنيه للشراء

127.1485 جنيه للبيع

ريـــال عمـــاني

124.0680 جنيه للشراء

124.4400 جنيه للبيع

ريـــال قطــــري

13.0906 جنيه للشراء

13.1418 جنيه للبيع

دينـار أردنـي

67.3920 جنيه للشراء

67.6294 جنيه للبيع

يوان صيني

6.6439 جنيه للشراء

6.6628 جنيه للبيع

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