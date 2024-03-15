سعر الدولار مقابل الجنيه المصرى اليوم الجمعة 15-3-2024 فى مصر
بدأ سعر الدولار ينخفض بشكل تدريجي مقابل الجنيه المصري في معاملات البنوك المصرية والاجنبية رغم الارتفاع الشديد الذي شهده الأيام الماضية عقب قرار البنك المركزي المصري بالسماح لسعر الصرف أن يكون وفق آليات السوق في خطوة من المركزي للقضاء على السوق الموازية.
ننشر في التقرير التالي سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الجمعة 15-3-2024 في مصر وفق سعر الصرف الرسمي من البنك المركزي المصري.
سعر الدولار اليوم في مصر
بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه في البنك المركزي المصري
47.7674 جنيه للشراء
47.9019 جنيه للبيع
بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك الأهلي المصري
47.8 جنيه للشراء
47.9 جنيه للبيع
بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك مصر
47.79 جنيه للشراء
47.89 جنيه للبيع
سعر الدولار مقابل الجنيه المصري
بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك الاسكندرية
47.75 جنيه للشراء
47.85 جنيه للبيع
بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي cib
47.75 جنيه للشراء
47.85 جنيه للبيع
بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك القاهرة
47.8 جنيه للشراء
47.9 جنيه للبيع
بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس
47.80 جنيه للشراء
47.90 جنيه للبيع
أسعار العملات الأجنبية اليوم
يورو
52.2432 جنيه للشراء
52.4095 جنيه للبيع
جنيــه إسترليـنى
61.1853 جنيه للشراء
61.3767 جنيه للبيع
دولار كنـدى
35.4647 جنيه للشراء
35.5751 جنيه للبيع
كرون دانمركي
7.0067 جنيه للشراء
7.0269 جنيه للبيع
كرون نرويجي
4.5590 جنيه للشراء
4.5732 جنيه للبيع
كرون ســويدى
4.6625 جنيه للشراء
4.6766 جنيه للبيع
فرنك سويسرى
54.2997 جنيه للشراء
54.4773 جنيه للبيع
100 ين يابانى
32.3299 جنيه للشراء
32.4231 جنيه للبيع
ريـــال سعـــودي
12.7356 جنيه للشراء
12.7735 جنيه للبيع
دينــار كويتي
155.4322 جنيه للشراء
156.0476 جنيه للبيع
درهم اماراتي
13.0061 جنيه للشراء
13.0434 جنيه للبيع
دولار أســـترالي
31.6268 جنيه للشراء
31.7350 جنيه للبيع
دينــار البحــرين
126.7007 جنيه للشراء
127.1485 جنيه للبيع
ريـــال عمـــاني
124.0680 جنيه للشراء
124.4400 جنيه للبيع
ريـــال قطــــري
13.0906 جنيه للشراء
13.1418 جنيه للبيع
دينـار أردنـي
67.3920 جنيه للشراء
67.6294 جنيه للبيع
يوان صيني
6.6439 جنيه للشراء
6.6628 جنيه للبيع
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