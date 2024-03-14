أسبوع بعد تحرير سعر الصرف.. هشام عز العرب: إحنا على الطريق السليم

أشاد رئيس مجلس إدارة البنك التجاري الدولي، هشام عز العرب، بالإجراءات الحكومية الحاسمة التي أعادت التوازن إلى سوق الدولار في مصر.

وقال في تغريدة عبر منصة "إكس": "أسبوع بعد تحرير سعر الصرف.. أقدر أقول إحنا على الطريق السليم بشرط استمرار توافر السيولة بيع أو شراء.. أما السعر يطلع أو ينزل ده مش هدف في حد ذاته، هيطلع وهينزل طبقا للعرض والطلب ومازال الوقت مبكرا للتحدث عن سعر الدولار العادل.. الإصلاح طريق بدأنا خطواته الأولى بنجاح ولكنه مازال في بدايته".



وأضاف: "لكن خليني أقول إن أول مقياس للنجاح اتحقق بتوفر السيولة في مساراتها الشرعية.. سوق صرف واحد.. ويتبقي الهدف الاسمى لاستقرار حياه الدول والشعوب، وهو استهداف التضخم وده هينجح في الأساس من خلال السيطرة على الاقتراض والعجز الكلي للموازنة العامة، ده وقت assets monetization وتخفيض الدين العام وتصفية حساب السحب على المكشوف لدى المركزي".