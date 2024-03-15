الجمعة 15 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل لحظة غضب لـ صبا مبارك الحلقة 6

مسلسل لحظة غضب
مسلسل لحظة غضب

موعد عرض مسلسل لحظة غضب للفنانة "صبا مبارك"، من أكثر الموضوعات بحثًا على محركات الإنترنت لمتابعة باقي الأحداث لحلقة اليوم.

واستطاع نجوم مسلسل لحظة غضب تشويق الجماهير خلال شهر رمضان، خاصة بعد محاولة صبا مبارك لقتل الفنان محمد شاهين الذي يقوم بدور شقيق محمد فراج وزوج “يمنى”.
 

txt

مسلسل لحظة غضب.. حسن أبوالروس يدخل في علاقة مع سارة عبدالرحمن

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 6

يعرض مسلسل "لحظة غضب" الحلقة السادسة من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين من بداية شهر رمضان 2024 ويعرض العمل في النصف الأول من شهر رمضان، وذلك عقب أذان المغرب بساعات قليلة للغاية على منصة watch it وعلى إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.


مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل لحظة غضب الحلقة 5

أما عن تفاصيل أحداث مسلسل لحظة غضب، فكانت صبا مبارك تعمل على إخفاء جريمتها، محاولة التسلل إلى منزل مصطفى وهو شقيق زوجها محمد فراج الذي يقوم بدور شريف المتسلط والقاسي على زوجته.

واستطاع محمد شاهين الذي يقوم بدور “مصطفى” شقيق محمد فراج أن يضع صبا مبارك في ورطة، تمكن من مراجعة سجل المكالمات الأخيرة على هاتف شقيقة، ولكن كانت الصدمة أن “محمد فراج” لم يتلقى أي مكالمات كما قالت زوجته “يمنى”.


مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة السادسة

يعرض مسلسل "لحظة غضب" الحلقة السادسة من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين من بداية شهر رمضان 2024 ويعرض العمل في النصف الأول من شهر رمضان، وذلك عقب أذان المغرب بساعات قليلة للغاية على منصة watch it وعلى إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.


قصة مسلسل لحظة غضب

تناقش قصة مسلسل لحظة غضب فكرة عدم التوافق بين الزوجين الذي يؤدي إلى العصبية والانفعال، والقصة تدور حول علاقة صبا مبارك التي تقوم بدور “يمنى الطباخة” وزوجها "شريف" الذي يقوم بدوره محمد فراج، ويحدث ما بنهم مشادة كلامية تؤدي إلى القتل دون قصد.

بدءا من اليوم.. موعد عرض مسلسل «لحظة غضب» | مبتدا

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب، من أعمال منصة watch it الأصلية، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجنايني.

مسلسل لحظة غضب لحظة غضب موعد عرض لحظة غضب موعد عرض مسلسل لحظة غضب موعد اعادة مسلسل لحظة غضب قصة مسلسل لحظة غضب ابطال مسلسل لحظة غضب موعد عرض مسلسل صبا مبارك مسلسل صبا مبارك صبا مبارك محمد شاهين قنوات عرض لحظة غضب قنوات عرض مسلسل لحظة غضب موعد مسلسل لحظة غضب مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

نقاش حاد ما بين ريهام حجاج وخطيبها في مسلسل "صدفة" الحلقة الرابعة

ريهام حجاج مطلوبة فى بيت الطاعة بمسلسل "صدفة" الحلقة الرابعة

أبنة خالد الصاوي في ورطة.. تفاصيل مسلسل صدفة الحلقة 4

مسلسل لحظة غضب.. حسن أبوالروس يدخل في علاقة مع سارة عبدالرحمن

مسلسلات رمضان 2024| مسلسل لحظة غضب الحلقة 5.. صبا مبارك في ورطة بسبب "شاهين"

نجوم جدد يشاركون صبا مبارك في مسلسل لحظة غضب الحلقة الخامسة

دعاء اليوم الرابع من رمضان 2024.. "يا ملجأي وملاذي في كل وقت"

مسلسلات رمضان 2024.. مواعيد عرض مسلسل صدفة الحلقة 4 لـ"ريهام حجاج"

الأكثر قراءة

عاجل| على بعد 10 كيلومترات.. سفينة المساعدات القبرصية تقترب من ساحل غزة

التصريح بدفن حبيبة الشماع "فتاة الشروق"

قرار عاجل من النيابة العامة بعد وفاة حبيبة الشماع

دعاء 5 رمضان مكتوب| دعاء اليوم الخامس من رمضان 2024

الفراخ البيضاء بـ100 للمستهلك.. أسعار الدواجن والبيض فى الأسواق اليوم

بالحصان والشخصيات الكرتونية.. حيل جديدة لمهنة "المسحراتى" فى بنى سويف

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د هند جاد

عن شهر الشجن.. رمضان بالمصرى

وائل لطفي

دراما تثير المعارك

ماجد حبته

زيارة روته

محمد المعتصم

الحشاشين «جينيور»

د. محمد عفيفي

لغز جمال الدين الأفغانى «١»

حسين دعسة

رئيس وزراء الأردن د. بشر الخصاونة: تهجير سكان غزة خط أحمر لنا

عبد الرحيم طايع

السنة المُظلمة!

مدحت بشاى

قطوف رمضانية فى فضاء الإبداع

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

"طحين المساعدات غُمس بالدم".. الاحتلال يواصل استهداف اللاجئين الجوعى بدوار الكويت بغزة

حزب الليكود بزعامة نتنياهو ينتقد شومر لعدم احترامه الحكومة الإسرائيلية

وقف إطلاق النار فى غزة.. كيف يعتبر فرصة لتغيير إقليمى فى المنطقة؟