مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل لحظة غضب لـ صبا مبارك الحلقة 6

موعد عرض مسلسل لحظة غضب للفنانة "صبا مبارك"، من أكثر الموضوعات بحثًا على محركات الإنترنت لمتابعة باقي الأحداث لحلقة اليوم.

واستطاع نجوم مسلسل لحظة غضب تشويق الجماهير خلال شهر رمضان، خاصة بعد محاولة صبا مبارك لقتل الفنان محمد شاهين الذي يقوم بدور شقيق محمد فراج وزوج “يمنى”.



مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة 6

يعرض مسلسل "لحظة غضب" الحلقة السادسة من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين من بداية شهر رمضان 2024 ويعرض العمل في النصف الأول من شهر رمضان، وذلك عقب أذان المغرب بساعات قليلة للغاية على منصة watch it وعلى إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل لحظة غضب الحلقة 5

أما عن تفاصيل أحداث مسلسل لحظة غضب، فكانت صبا مبارك تعمل على إخفاء جريمتها، محاولة التسلل إلى منزل مصطفى وهو شقيق زوجها محمد فراج الذي يقوم بدور شريف المتسلط والقاسي على زوجته.

واستطاع محمد شاهين الذي يقوم بدور “مصطفى” شقيق محمد فراج أن يضع صبا مبارك في ورطة، تمكن من مراجعة سجل المكالمات الأخيرة على هاتف شقيقة، ولكن كانت الصدمة أن “محمد فراج” لم يتلقى أي مكالمات كما قالت زوجته “يمنى”.



مسلسلات رمضان 2024.. قنوات عرض مسلسل لحظة غضب الحلقة السادسة

يعرض مسلسل "لحظة غضب" الحلقة السادسة من بطولة صبا مبارك ومحمد شاهين من بداية شهر رمضان 2024 ويعرض العمل في النصف الأول من شهر رمضان، وذلك عقب أذان المغرب بساعات قليلة للغاية على منصة watch it وعلى إحدى قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.



قصة مسلسل لحظة غضب

تناقش قصة مسلسل لحظة غضب فكرة عدم التوافق بين الزوجين الذي يؤدي إلى العصبية والانفعال، والقصة تدور حول علاقة صبا مبارك التي تقوم بدور “يمنى الطباخة” وزوجها "شريف" الذي يقوم بدوره محمد فراج، ويحدث ما بنهم مشادة كلامية تؤدي إلى القتل دون قصد.

أبطال مسلسل لحظة غضب

مسلسل لحظة غضب، من أعمال منصة watch it الأصلية، ويشارك فيه مجموعة من نجوم الفن، أبرزهم: صبا مبارك، محمد شاهين، على قاسم، ناردين فرج، سارة عبد الرحمن، ريم خوري، وغيرهم من الفنانين وهو من تأليف مهاب طارق، وإخراج عبد العزيز النجار، وإنتاج تى فيجن للمنتج طارق الجنايني.