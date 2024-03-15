الجمعة 15 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم.. وتوزيع درجات المواد الدراسية

الثانوية العامة
الثانوية العامة

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم محور اهتمام الملايين من الطلاب وأولياء أمورهم منذ اعتماد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الجدول المنظم لسير الامتحانات لطلاب الشعب الثلاثة (العلمية، الرياضية، الأدبية) في كافة محافظات الجمهورية للعام الدراسي الحالي.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم

يستعرض التقرير التالي جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 علمي علوم والذي جاء كما يلي:-

  • يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.
  • يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.
  • يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي.
  • يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.
  • يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة الفيزياء.
  • يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الكيمياء.
  • يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية.
  • يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الأحياء.

حقيقة تعديل موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 وتوزيع الدرجات لجميع المواد

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

جدول امتحانات طلاب الثانوية العامة 2024 أدبي 

 

  • يوم الاثنين الموافق 10 يونيو 2024 امتحان مادة التربية الدينية والتربية الوطنية.
  • يوم الأربعاء الموافق 12 يونيو 2024 امتحان مادة الاقتصاد والإحصاء.
  • يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة العربية والإملاء والخط العربي.
  • يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية.
  • يوم السبت الموافق 29 يونيو 2024 امتحان مادة التاريخ.
  • يوم السبت الموافق 6 يوليو 2024 امتحان مادة الجغرافيا.
  • يوم الأربعاء الموافق 10 يوليو 2024 امتحان مادة علم النفس والاجتماع.
  • يوم الأربعاء الموافق 17 يوليو 2024 امتحان مادة الفلسفة والمنطق.

حقيقة تعديل موعد امتحانات الثانوية العامة 2024 وتوزيع الدرجات لجميع المواد

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 للشعبة العلمية

توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024

جاء توزيع درجات مواد الثانوية العامة 2024 للشعبة العلمية والدبية كما يلي:-

  • مادة اللغة العربية 80 درجة.
  • مادة اللغة الأجنبية الأولى 50 درجة.
  • مادة اللغة الأجنبية الثانية 40 درجة.
  • مادة الفيزياء 60 درجة.
  • مادة الكمياء 60 درجة.
  • مادة الأحياء 60 درجة.
  • مادة التاريخ 60 درجة.
  • مادة الجيولوجيا والعلوم البيئية 60 درجة.
  • مادة الديناميكا 30 درجة.
  • مادة الاستاتيكا 30 درجة.
  • مادة التفاضل والتكامل 30 درجة.
  • مادة علم النفس والاجتماع 60 درجة.
  • مادة الفلسفة والمنطق 60 درجة.

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