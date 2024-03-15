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مصر

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وموعد إجازة عيد الأضحى

الثانوية العامة
الثانوية العامة

يبحث الكثير من الطلاب وأولياء الأمور عبر مواقع البحث العالمية وعلى رأسها جوجل عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، وموعد امتحانات الثانوية العامة.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024

اعتمد الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، منذ أيام جداول امتحانات الثانوية العامة 2024، لجميع الطلاب بكافة فئاتهم؛ العادية والمتفوقين والمكفوفين.

 

جدول الطلاب فى الثانوية العامة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إن امتحانات الثانوية العامة، تبدأ الإثنين 10 يونيو المقبل بمادتى التربية الدينية والتربية الوطنية و12 يونيو الاقتصاد والاحصاء، ثم يحصل الطلاب على إجازة عيد الأضحى من يوم 15 حتى 20 يونيو 2024.
وقالت الوزارة إن الطلاب يبدأون أداء امتحانات الثانوية العامة فى المواد الدراسية الأساسية بداية من السبت 22 يونيو بمادة اللغة العربية والثلاثاء 25 يونيو اللغة الأجنبية الثانية والسبت 29 يونيو الفيزياء للشعبة العلمية والتاريخ للشعبة الأدبية والثلاثاء 2 يوليو 2024 مادة اللغة الأجنبية الأولى، والسبت 6 يوليو الكيمياء والجغرافيا والأربعاء 10 يوليو الجيولوجيا والعلوم البيئية لشعبة علمى علوم والجبر والهندسة الفراغية لشعبة علمى رياضة وعلم النفس والاجتماع للشعبة الأدبية.

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كما يؤدى الطلاب يوم السبت 13 يوليو التفاضل والتكامل لشعبة علمى رياضة والأربعاء 17 يوليو 2024 الاحياء لشعبة علمى علوم والاستاتيكا لشعبة علمى رياضة والفلسفة والمنطق للشعبة الأدبية والسبت 20 يوليو 2024 الديناميكا لشعبة علمى رياضة.

 

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024، للمتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا..

أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن الامتحانات تبدأ يوم الاثنين الموافق 10 يونيو2024، وتضمن جدول امتحانات إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس "STEM" الدور الأول عدم عقد الامتحانات خلال إجازة عيد الاضحى المبارك والتى تبدأ من يوم السبت الموافق 15 يونيو إلى 20 يونيو 2024، كما يوضح جدول إتمام الدراسة الثانوية العامة لمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا "STEM" ومدارس المكفوفين الدور الأول، استئناف الامتحانات من يوم السبت الموافق 22 يونيو إلى يوم 20 يوليو 2024.
وقالت إنه يؤدى الطلاب يوم الإثنين 10 يونيو امتحان التربية الوطنية والتربية الدينية، والسبت 22 يونيو 2024، اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة العربية ومقاييس المفاهيم في اللغة العربية والأربعاء 26 يونيو اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الإنجليزية، والسبت 29 يونيو مقايسس المفاهيم في الكيمياء، والأربعاء 3 يوليو مقاييس المفاهيم في الفيزياء والسبت 6 يوليو مقاييس المفاهيم في الجيولوجيا ومقاييس المفاهيم الرياضيات التطبيقية والأربعاء 10 يوليو مقاييس المفاهيم " اللغة الإنجليزية".

 

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كما يؤدي الطلاب يوم السبت 13 يوليو اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات اللغة الأجنبية الثانية ومقاييس المفاهيم اللغة الأجنبية الثانية والإثنين 15 يوليو اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات الكيمياء والفيزياء والأربعاء 17 يوليو مقاييس المفاهيم " الأحياء"، ومقاييس المفاهيم " الرياضيات البحتة"، والسبت 20 يوليو اختبار الاستعداد للقبول بالجامعات " الأحياء والجيولوجيا" واختبار الاستعداد للقبول بالجامعات " الرياضيات".

جدول الثانوية العامة 2024 للمكفوفين

أوضحت الوزارة أن الامتحانات للطلاب المكفوفين تبدأ فى 10 يونيو بالتربية الدينية و12 يونيو التربية الوطنية، و22 يونيو اللغة العربية ورقة أولى و24 يونيو اللغة العربية ورقة ثانية و26 يونيو اللغة الأجنبية الأولى ورقة أولى و29 يونيو اللغة الأجنبية الأولى ورقة ثانية، و1 يوليو الجغرافيا ورقة أولى و3 يوليو الجغرافيا ورقة ثانية والسبت 6 يوليو الفلسفة والمنطق و8 يوليو اللغة الأجنبية الثانية ورقة أولى وثانية ويوم 11 يوليو امتحان علم النفس، والسبت 13 يوليو التاريخ ورقة أولى والاثنين 15 يوليو التاريخ ورقة ثانية والأربعاء 17 يوليو الاقتصاد والسبت 20 يوليو الإحصاء.

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