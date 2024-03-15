الجمعة 15 مارس 2024
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مصر

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

زاد البحث عن كيفية الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة عبر المنصات الإلكترونية حيث يبلغ عدد المستفيدين من الدعم النقدي تكافل وكرامة نحو 1.2 مليون شخص بقيمة 9 مليارات جنيه سنويا بما يصل لحوالي 28% من قيمة المستفيدين، وذلك وفقًا لما أعلنته وزارة التضامن الاجتماعى.

الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

 

أتاحت وزارة التضامن خدمات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي من خلال اتباع الخطوات التالية:-

- ادخل إلى موقع وزارة التضامن الاجتماعي https://rdis.moss.gov.eg.
- اضغط على "خدمات ذوي الاحتياجات الخاصة".
- اضغط على "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".
- أدخل الرقم القومي الخاص بك المكون من 14 رقما، ثم اضغط على "بحث".

وعند الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي ستظهر لك البيانات التالية: رقم البطاقة، اسم صاحب البطاقة، تاريخ الميلاد، نوع الإعاقة، درجة الإعاقة، تاريخ إصدار البطاقة، وتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة.

يُعد كارت الخدمات المتكاملة وثيقة رسمية تمنحها وزارة التضامن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتُثبت نوع ودرجة الإعاقة لديهم، ويوفر كارت الخدمات المتكاملة العديد من المزايا.

شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

تتلخص شروط الحصول على كارت الخدمات المتكاملة فيما يلي:-

  • أن يكون المتقدم من ذوي الاحتياجات الخاصة.
  • أن يكون مصري الجنسية.
  • أن يكون مقيمًا في مصر.
  • أن لا يتجاوز عمره 60 عامًا.
  • أن لا يكون له أي دخل ثابت.

بـ4 طرق.. خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين بالرقم القومي

 

ألوان كارت الخدمات المتكاملة 2024

كارت الخدمات المتكاملة 2024 والتي يحصل ذوي الاحتياجات الخاصة على حقوقهم يأتي بعدة ألوان وفقا لها كما يلي:-

البطاقة الزرقاء: تصدر لذوي الاعاقات الشديدة.

البطاقة الخضراء: تصدر لذوي الاعاقات المتوسطة.

البطاقة البنفسجية: تصدر لذوي الاعاقات الشديدة أو المتوسطة الذين يعانون من اضطرابات نفسية أو إعاقات سلوكية.

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الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 

 لكارت الخدمات المتكاملة العديد من المزايا التي وفرتها الدولة المصرية وتشمل:-

  • خدمة الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة.
  • التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية.
  • الكشف المجاني في المستشفيات لذوي الإعاقة.
  • الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.
  • الإعفاء من الضرائب.
  • الدمج في مدارس التعليم الأساسي لذوي الإعاقة.
  • الدمج في المعاهد والجامعات.

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