الخميس 14 مارس 2024
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مصر

بـ4 طرق.. خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة للمعاقين بالرقم القومي

كارت الخدمات المتكاملة
كارت الخدمات المتكاملة

كارت الخدمات المتكاملة وثيقة رسمية تمنحها وزارة التضامن الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة، وتُثبت نوع ودرجة الإعاقة لديهم، ويوفر كارت الخدمات المتكاملة العديد من المزايا، ويسعى الكثير من المواطنين لمعرفة طرق الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة والكشف الطبي للمعاقين بالرقم القومي.

مستحقو كارت الخدمات المتكاملة 2024

حددت وزارة التضامن الاجتماعي الفئات المستحقة لاستخراج كارت الخدمات المتكاملة 2024 وهم كالتالي…

▪︎ الإعاقة الشديدة وهى التي تؤدي إلى فقدان الإنسانية لاستقلاليته في الحركة أو التواصل أو العناية بذاته.

رابط الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبي بالرقم القومي 2024

▪︎ الإعاقة المتوسطة وهى التي تؤدي إلى صعوبة في الحركة أو التواصل أو العناية بالذات وتشمل ما يلي:-

  • الإعاقة البصرية مثل فقدان البصر أو ضعف البصر الشديد.
  • الإعاقات السمعية مثل فقدان السمع أو ضعف السمع الشديد.
  • الإعاقات الذهنية مثل التخلف العقلي أو صعوبة التعلم.
  • الإعاقة الحركية مثل الشلل أو ضمور العضلات.
  • الإعاقة المزدوجة أو المتعددة هى الأعاقة التي يعاني منها الشخص من أكثر نوع من الإعاقة.

طرق الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومي

يمكن الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة بالرقم القومى وفقًا لما حددته وزارة التضامن الاجتماعي من خلال الطرق الآتية…

1. موقع وزارة التضامن الاجتماعي:

قم بزيارة موقع وزارة التضامن الاجتماعي.
اختر "خدمات ذوي الإعاقة".
اختر "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".
أدخل الرقم القومي الخاص بك.
اضغط على "استعلام".

2. تطبيق "معاقين" على الهاتف المحمول:

قم بتحميل تطبيق "معاقين" من متجر التطبيقات.
افتح التطبيق وقم بإنشاء حساب.
أدخل الرقم القومي الخاص بك.
اضغط على "استعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".

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خطوات الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة ونتيجة الكشف الطبى للمعاقين بالرقم القومي


3. الاتصال بالخط الساخن لوزارة التضامن الاجتماعي:

قم بالاتصال بالرقم 1444 من أي هاتف محمول أو أرضي.
اختر "خدمات ذوي الإعاقة".
اختر "الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة".
أدخل الرقم القومي الخاص بك.
4. التوجه إلى أحد مكاتب وزارة التضامن الاجتماعي:

يمكنك التوجه إلى أحد مكاتب وزارة التضامن الاجتماعي في مدينتك.
احضر معك صورة من بطاقة الرقم القومي.
اطلب من موظف الاستعلام عن كارت الخدمات المتكاملة.

مميزات بطاقة الخدمات المتكاملة 

  • خدمة الجمع بين معاشين لذوي الإعاقة.
  • التعيين بنسبة 5% من عدد العاملين بالوظائف الحكومية.
  • الكشف المجانى في المستشفيات لذوي الإعاقة.
  • الإعفاء الجمركي على الأجهزة التعويضية.
  • الإعفاء من الضرائب.
  • الدمج في مدارس التعليم الأساسى لذوي الإعاقة.
  • الدمج في المعاهد والجامعات.
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