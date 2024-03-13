تشكيل غرفة لمتابعة تنفيذ مبادرة ''رمضان بصحة لكل العيلة'' بمحافظات التأمين الصحى الشامل

أكد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، على أهمية المرور الميداني لمدراء أفرع هيئة الرعاية في محافظات تطبيق التأمين الصحي الشامل للمتابعة والتقييم المستمر لتنفيذ أعمال مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة"، وتحقيق أعلى المستهدفات المرجوة منها.

ووجه السبكي، بتشكيل غرفة في كل فرع من أفرع هيئة الرعاية في محافظات التأمين الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس" وذلك لمتابعة وتقييم تنفيذ أعمال مبادرة ''رمضان بصحة لكل العيلة''، مشيرًا إلى غرفة مركزية لإدارة الأزمات والطوارئ بالمقر الرئيسي للهيئة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة، والتي أطلقتها هيئة الرعاية الصحية، تهدف إلى تعزيز الصحة وتقديم الرعاية الصحية المُثلى والمجانية لأصحاب الأمراض المزمنة طوال فترة شهر رمضان المبارك، وتشمل المبادرة 7 خدمات إضافية مجانية، أهمها، المتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة، وتفعيل خدمات الاستشارات الطبية عن بُعد مع الاستشاريين والأخصائيين، وتسليم الأدوية المزمنة للمرضى في منازلهم.

وأشار السبكي، إلى أن المبادرة تستهدف خاصة مرضى السُكري والضغط والسُكري والضغط معًا، بالإضافة إلى فئات أخرى مهمة في الرعاية مثل كبار السن وذوي الهمم وغير القادرين والحالات المرضية عالية الخطورة.

فرق طبية متحركة

وأضاف السبكي، أنه في إطار تنفيذ المبادرة، تم تخصيص فرق طبية متحركة مدربة ومؤهلة من مراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات لتقديم الخدمات المطلوبة وإحالة الحالات المرضية للمستويات الأعلى في الخدمة بالمنشآت الصحية عند الاحتياج.

وتابع السبكي: أنه ستقوم هيئة الرعاية الصحية بإجراء الفحوصات الطبية الشاملة لأصحاب الأمراض المزمنة من منتفعي التأمين الشامل في وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة للهيئة مجانًا طوال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى توفير سيارات متنقلة في إقليمي القناة والصعيد لتقديم الخدمات المبادرة.

ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى أن هيئة الرعاية ستقوم أيضًا بعمل حملات توعوية وتوزيع كتيبات وفلايرز لتعزيز الوعي والتثقيف الصحي حول الإرشادات الصحية السليمة والأمراض المزمنة وكيفية الوقاية منها أو مضاعفاتها طوال شهر رمضان المبارك.

ووجه السبكي، الدعوة للمواطنين من أصحاب الأمراض المزمنة في محافظات التأمين الشامل سالِفة الذِكر للاستفادة من خدمات المبادرة والالتزام بالإرشادات الصحية اللازمة خلال شهر رمضان المبارك، مؤكدًا تمنياته بصحة وسلامة الجميع.