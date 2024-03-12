الأربعاء 13 مارس 2024
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مصر

«مصر العطاء» تدعم مستشفى الفيوم العام بأجهزة طبية.. والمحافظ يثمّن جهود النقابة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

قام وفد من النقابة العامة للأطباء ونقابة أطباء الفيوم، ترأسه نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبدالحي، والأمين العام المساعد للنقابة ومقرر لجنة مصر العطاء الدكتور خالد أمين، بحضور إجراءات تسليم وتبرع لجنة مصر العطاء بالفيوم، بجهاز أشعة تليفزيونية، وجهازي متابعة نبض الجنين (CTG)، لقسم النساء والتوليد بمستشفى الفيوم العام، بتكلفة تتجاوز نصف مليون جنيه.
من جهته، استقبل محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبدالحي، والوفد المرافق له، حيث تمت خلال اللقاء مناقشة عدد من الملفات المتعلقة بالقطاع الصحي، ودراسة الأوضاع بالمستشفيات والمراكز الطبية واحتياجاتها المختلفة، والتحديات التي تواجه هذا القطاع العام، بهدف تحسين مستوى الخدمات الطبية والعلاجية المقدمة للمواطنين.
 

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ورحب محافظ الفيوم، بنقيب أطباء مصر والوفد المرافق له، على أرض المحافظة، مثمنًا جهود ودور النقابة، في تقديم الدعم والرعاية لكافة الأطباء العاملين بالمحافظة، مؤكدًا حرص المحافظة على تقديم سبل الدعم اللازم للمنظومة الصحية والقطاع الصحي بالمحافظة، كونه أحد أهم القطاعات الخدمية، وارتباطه الوثيق بصحة الإنسان، من أجل توفير كافة الخدمات والرعاية الطبية والعلاجية على أعلى مستوى.

تحسين بيئة العمل

فيما وجه نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبدالحي، الشكر والتقدير لمحافظ الفيوم، على حفاوة الاستقبال والجهود المبذولة من الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، لتحسين بيئة العمل، وتوفير سبل الدعم وكافة الإمكانات اللازمة لتذليل المعوقات التي قد تواجه منظومة القطاع الصحي.

وأكد نقيب الأطباء حرص النقابة العامة على التواصل المستمر مع النقابة الفرعية بالفيوم لتحسين كافة الخدمات الطبية المقدمة.

كما حرص نقيب الأطباء خلال زيارته محافظة الفيوم، على الاستماع إلى أبنائه من الأطباء والطبيبات العاملين بمستشفى الفيوم العام، وأهم القضايا والمشكلات التي تؤرقهم.

وأبدى أطباء المستشفى سعادتهم بتوفير الأجهزة التي قدمتها لجنة مصر العطاء للمستشفى، بما يحسن من بيئة العمل، وتساعدهم على إتمام مهام عملهم بأمان أكثر.

خدمة جيدة للمرضى

وأكد نقيب أطباء الفيوم الدكتور محمد عثمان، أن مستشفى الفيوم العام يقدم الخدمة الطبية لآلاف المرضى بشكل يومي، والأجهزة التي تبرعت بها لجنة مصر العطاء ستساعد الفريق الطبي هناك على تقديم خدمة جيدة للمرضى.

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وصرح الدكتور محمد صفاء الدين وكيل نقابة أطباء الفيوم، بأن هذا التطوع والعمل يأتي كباكورة لإنشاء لجنة مصر العطاء بالفيوم والتي تم تدشينها هذا العام، وتعمل على استقبال تبرعات المواطنين لدعم المستشفيات والقطاع الصحي، والمرضى.

من جهته، قال الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء ومقرر لجنة مصر العطاء د. خالد أمين، إن ذلك يأتي بالتنسيق بين لجنة مصر العطاء بالنقابة العامة، ولجنة مصر العطاء بنقابة أطباء الفيوم، التي تم تدشينها حديثًا، ورابطة أطباء النساء والتوليد بالفيوم.

حضر من نقابة أطباء الفيوم الدكتور محمد عثمان نقيب أطباء الفيوم، والدكتور محمد صفاء الدين وكيل النقابة ومقرر لجنة مصر العطاء بالفيوم، والدكتور محمود جبالي أمين عام نقابة الفيوم، والدكتور أحمد سعد اللباد أمين الصندوق، والدكتور أحمد والي الأمين العام المساعد، والدكتور أحمد رشوان مقرر اللجنة العلمية بالنقابة، والأستاذ بلال سعيد إداري اللجنة.

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مصر العطاء مستشفى الفيوم العام أجهزة طبية نقيب الأطباء القطاع الصحي

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