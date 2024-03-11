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مصر

استجابة لنقابة الأطباء.. عودة صرف الوجبات الغذائية للأطباء بالمستشفيات

نقابة الأطباء
نقابة الأطباء

تلقت النقابة العامة للأطباء تأكيدات من وزارة الصحة والسكان، في وقت متأخر من مساء أمس بعودة صرف الوجبات الغذائية للأطباء النوبتجيين الذين يقضون 12 أو 24 ساعة متصلة على رأس العمل بالمستشفى، الذى كان قد صدر قرار بوقفها، بدعوى أنهم يعملون بنظام الـ36 ساعة أسبوعيا وليس بنظام الساعات الإضافية، بناء على فتوى من الإدارة العامة للفتوى والبحوث الفنية بوزارة الصحة.

وكانت النقابة العامة للأطباء قد تلقت العديد من الشكاوي بشأن وقف صرف الوجبات الغذائية للأطباء بعدد من المستشفيات، حيث ناقش مجلس النقابة العامة تلك الشكاوي خلال اجتماعه الأخير وقرر مخاطبة وزارة الصحة، ومطالبتها بإلغاء هذا القرار، والالتزام بالقرار الوزاري رقم 783 لسنة 2016، الذى ينظم صرف وجبات الغذاء لمن يعمل 12 ساعة متصلة بغض النظر عن نظام الساعات التي يعمل بها، وهو ما استجابت له الوزارة وأصدرت تعميما للمستشفيات بعودة صرف الوجبات مرة أخرى.

صرف الوجبات الغذائية للأطباء

وطالبت النقابة المستشفيات التي أوقفت صرف الوجبات الغذائية للأطباء بعودة صرفها فورا.

من جهته، أكد نقيب الأطباء د أسامه عبدالحي علي حق الأطباء وأعضاء الفريق الطبي في صرف الوجبة الغذائية طالما أنهم يعملون 12 ساعة متواصلة، مشيرا إلى أن هذا أمر مُطبق في كل دول العالم.

نقابة الأطباء تخاطب الصحة بشأن وقف صرف الوجبات الغذائية بعدد من المستشفيات

وشدد عبدالحي، على ضرورة العمل على تحسين أحوال الأطباء، وبيئة العمل داخل المستشفيات، بدلا من إلقاء مزيد من الأعباء على عاتقهم وخلق مشاكل جديدة.

من جهته، أكد مقرر اللجنة القانونية بنقابة الأطباء الدكتور طارق منصور، أن وقف صرف الوجبات الغذائية عن الأطباء النوبتجيين الذين يقضون 12 أو 24 ساعة متصلة، بدعوى أنهم يعملون بنظام الـ36 ساعة أسبوعيا وليس بنظام الساعات الإضافية، ليس له أي سند قانوني.

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وأكد منصور ضرورة الالتزام بالقرار الوزاري رقم 783 لسنة 2016، الذى ينظم صرف وجبات الغذاء لمن يعمل 12 ساعة متصلة بغض النظر عن نظام الساعات التي يعمل بها، وذلك بعد الدراسة القانونية الوافية التي أعدتها اللجنة القانونية للنقابة مستندة لصحيح القانون واللوائح المنظمة وتضمين ذلك في مذكرة تم مناقشتها في هيئة مكتب النقابة الثلاثاء الماضي ٥ مارس وعرضها على مجلس النقابة. 

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