نقابة الأطباء: بدء استقبال حديثي التخرج دفعة 2024

تستعد النقابة العامة للأطباء لاستقبال الدفعة الجديدة من الأطباء دفعة 2024 بداية من يوم السبت الموافق 9 مارس 2024.

وتستخرج النقابة تراخيص مزاولة المهنة واستخراج كارنيهات الأطباء الجدد، وفقا لجدول الأستقبال الآتي:

1- جامعة الأزهر بنات ( 9-10-11 مارس ) أيام ( السبت والأحد والاثنين ).

2- جامعة الازهر بنين ( 12-13-14 مارس ) أيام (الثلاثاء والأربعاء والخميس ).

3- جامعة عين شمس ( 16-17-18 مارس ) أيام ( السبت والأحد والاثنين ).

4- جامعة القاهرة ( 19-20-21 مارس ) أيام ( الثلاثاء والأربعاء والخميس ).

5- المتأخرين في تقديم طلبات القيد ( 23-31 مارس ) (جميع أيام الاسبوع ما عدا الجمعة ).

وكانت قد أعلنت النقابة، عن إتاحة خدمة تسجيل البيانات وتحميل المستندات المطلوبة للقيد في سجلات النقابة وترخيص مزاولة المهنة عن طريق الأطباء بأنفسهم على الموقع الإلكتروني للنقابة، حيث يتم طباعة نموذج طلب الترخيص والقيد من الموقع وتوقيع الطبيب عليه، على أن يكون حضور الأطباء إلى مقر النقابة الفرعية أو العامة لتسليم أصول المستندات ودفع الرسوم والمصاريف فقط.

وأشارت النقابة إلى أن التسجيل متاح على موقع النقابة، من صباح يوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024، كما سيتم استقبال أصول الأوراق مع طلب القيد والترخيص ابتداء من يوم السبت الموافق 9 مارس 2024، بالنقابة العامه من الساعه 10 صباحا إلي الساعة 1 ظهرا، والنقابات الفرعيات.

وأضافت: يجب علي الطبيب بعد هذه الخطوة التوجه للنقابة الفرعية أو النقابة العامة لتسليم أصول المستندات التي قام بتحميلها إلكترونيا ودفع الرسوم والمصاريف الإدارية، وفي حالة حدوث أي خطأ من الطبيب في تسجيل بياناته يقوم بتعديلها عند حضوره للنقابة، ولفتت إلى أن النقابة العامة للأطباء تستقبل مندوبي النقابات الفرعية كما تستقبل الأطباء من خريجي كليات محافظة القاهرة وفقا للجدول المعلن.