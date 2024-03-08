الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

هيئة الدواء تختتم مشاركتها بأعمال اللجنة المصرية – الكينية المشتركة بنيروبي

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

اختتمت هيئة الدواء المصرية مشاركتها بأعمال اللجنة المصرية – الكينية المشتركة، والتي عقدت بالعاصمة الكينية نيروبي، حيث ترأس الجلسة الختامية وزير الخارجية المصري، سامح شكري، ونظيره الكيني، موساليا مودافادي، وقد شهدت الجلسة توقيع محضر اجتماع أعمال اللجنة، والتي أسفرت عن مناقشات مثمرة وشراكات واعدة بين الجانبين المصري والكيني.

وعلى هامش اليوم الختامي للجنة، فقد شارك وفد هيئة الدواء المصرية برئاسة الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء المصرية، بمنتدي الأعمال المصري – الكيني، المنعقد لتعزيز وتكثيف آفاق التعاون الثنائي مع الجمهورية الكينية، والذي يهدف إلى استعراض فرص الاستثمار المصري المتاحة في كينيا في مختلف المجالات، ومنها القطاع الدوائي، حيث تم مناقشة إمكانية استثمار شركات الدواء المصرية في السوق الكيني لتوطين الصناعة الدوائية بكينيا، وزيادة فرص نفاذ المستحضرات الطبية المصرية بالأسواق الكينية.

قوة العلاقات المصرية الكينية

جاء ذلك في إطار سعي الهيئة المستمر لدعم كافة سبل التعاون مع أشقائها الأفارقة، والتأكيد على قوة العلاقات المصرية الكينية، وكذا تعزيز دورها القاري في إطار حصولها على مختلف الاعتمادات الدولية، وتيسير نفاذية الدواء المصري بالأسواق الإفريقية.

هيئة الدواء المصرية تبدأ مشاركتها بأعمال اللجنة المصرية – الكينية المشتركة بنيروبى

وكان الدكتور أيمن الخطيب، نائب رئيس هيئة الدواء، قد التقى أمس الخميس، هاري كيماتي، وكيل وزارة الصحة الكينية لشئون الخدمات الطبية، علي هامش مشاركة هيئة الدواء المصرية بأعمال اللجنة المصرية – الكينية المشتركة والمنعقدة بالعاصمة الكينية نيروبي.

عقد اللقاء بحضور الدكتور هشام بدر، نائب رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي، والسيد وزير مفوض مصطفي سعد، نائب رئيس البعثة المصرية بسفارة جمهورية مصر العربية لدي كينيا، وممثلي مجلس الصيدلة والسموم الكيني وهيئة الإمدادات الطبية الكينية.

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تناول الاجتماع بحث سبل التعاون الثنائي مع الجانب الكيني فيما يخص القطاع الدوائي؛ حيث أبدي الجانب الكيني رغبته في الاستفادة من الخبرات التنظيمية المصرية، وذلك من خلال أنشطة دعم وتنمية القدرات كورش العمل والبرامج التدريبية المشتركة، كما تم الاتفاق علي تدشين فريق عمل مشترك لمتابعة تنفيذ موضوعات الثنائي، الذي يتضمن توقيع مذكرة للتفاهم بين الجانبين المصري والكيني

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
جانب من اللقاء
الدواء اللجنة المصرية – الكينية نيروبي الأسواق الأفريقية توطين الصناعة الدوائية

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