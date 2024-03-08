الجمعة 08 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

«الصحة» تختتم ورشة عمل الخطة القومية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات

ورشة عمل الصحة
ورشة عمل الصحة

اختتمت وزارة الصحة والسكان، ورشة عمل استشارية حول الاستخدام الرشيد للمضادات الحيوية، بعنوان (استراتيجية الصحة الواحدة للتواصل بشأن الميكروبات المقاومة للمضادات الميكروبية).

عقدت ورشة العمل على مدار يومي 6-7 من شهر مارس الجاري، بحضور ممثلين عن الوزارات، والمنظمات، والهيئات المعنية، ومنها (منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الفاو، ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة البيئة، وزارة الزراعة، ووزارة التنمية المحلية، والمجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، والهيئة القومية للغذاء، وهيئة الدواء المصرية، والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية).

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وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، إن ورشة العمل الاستشارية استعرضت المناقشات العلمية حول أثر استخدام المضادات الحيوية، وسبل رفع وعي المجتمع والفرق الطبية بخطورة مقاومة مضادات الميكروبات، بالإضافة لوضع خريطة عمل في إطار مفهوم استراتيجية «الصحة الواحدة» التي تستهدف صحة الإنسان والحيوان والبيئة.

ملف الصحة الواحدة

وأوضح «عبدالغفار» أن الجلسات النقاشية استعرضت ما تم إنجازه في ملف الصحة الواحدة ومنها جهود وزارة الصحة والسكان، والجهات المعنية خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أن تفعيل «نهج الصحة الواحدة» بات ضرورة ملحة على كل الأصعدة الوطنية والإقليمية والعالمية، ما يضمن توفير حياة صحية وآمنة وكريمة للإنسان، جنب إلى جنب مع الحفاظ على صحة الحيوان والبيئة.

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وأشار «عبدالغفار» إلى أن الاستراتيجية تسعى إلى تقليل خطر مقاومة مضادات الميكروبات، من خلال تنسيق الجهود من أجل تحقيق الاستخدام الأمثل المضادات الميكروبات، والحفاظ على فعالياتها وضمان الوصول العادل والمستدام لها، وبالتالي الحفاظ على صحة الإنسان والحيوان والنبات.

مكافحة العدوى

من جانبها، قالت الدكتورة مروة نبيل استشاري مكافحة العدوى والوبائيات بإدارة الصحة الواحدة بقطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة والسكان، إن الورشة خرجت بمجموعة من التوصيات تضمنت الجمهور المستهدف، والرسائل التوعوية التي تستهدف الجمهور بمختلف فئاته، وقنوات التواصل، وتحديد الانشطة ذات الأولوية للبدء في التنفيذ.

وقال الدكتور لطفي علال، رئيس فريق مركز الطوارئ للأمراض الحيوانية العابرة للحدود في مصر التابع لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، إن تطوير استراتيجية الصحة العامة للتواصل بشأن مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية، يأتي في إطار الجهود المشتركة لرسم خارطة الطريق في زيادة الوعي بين كل القطاعات المعنية بصحة الإنسان والحيوان والبيئة بضرورة الاستخدام المناسب للمضادات الحيوية للحد من الآثار السلبية المترتبة على الاستخدام الخاطئ لها، بالإضافة إلى خلق قنوات اتصال فعالة بين كافة القطاعات والجهات المعنية.

ورشة عمل الصحة
ورشة عمل الصحة
ورشة عمل الصحة
ورشة عمل الصحة
ورشة عمل الصحة
ورشة عمل الصحة
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