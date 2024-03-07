الخميس 07 مارس 2024
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رئيس الوزراء: الصحة والتعليم أولوية الخطة الاستثمارية لعام 2024/ 2025

الدكتور مصطفى مدبولي
الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن العام المالي 2025 سيشهد التركيز على فكرة الترشيد الحكومي في الاستثمارات، مؤكدًا أن الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/ 2025 ستكون معنية بقطاعي الصحة والتعليم ومشروع "حياة كريمة"، الذي يمثل أهم مشروع للمواطن المصري، بالإضافة إلى التركيز على إنهاء المشروعات.

وأضاف "مدبولي"، خلال مؤتمر صحفي من ميناء الإسكندرية، ونقلته قناة "إكسترا نيوز": "سنعمل على إنهاء المشروعات التي وصلت بها نسب الإنجاز إلى 70% أو أكثر، لكي تدخل الخدمة في أسرع وقت ممكن".

وتابع: "يجب أن ننتهي من كل المشروعات وهذه هي الخطة، بالإضافة إلى تشجيع القطاع الخاص لمشاركة الدولة وإتاحة مساهمة أكبر له في نمو الاقتصاد المصري".

رئيس الوزراء مصطفى مدبولى الصحة التعليم حياة كريمه

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