الصحة: اتفاقية تعاون مع "الصحة العالمية" و"اليابان" لدعم جهود مصر فى علاج مصابى غزة

نقل الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تقدير وزارة الصحة والسكان الكامل لجهود منظمة الصحة العالمية، وتعاونها المثمر مع الوزارة ودعمها المتواصل للقطاع الصحي في مصر بشكل خاص، وإقليم شرق المتوسط بشكل عام.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية بين مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، وسفير اليابان بالقاهرة، لدعم الجهود المصرية في الاستجابة للاحتياجات الصحية للمصابين والمرضى من الأشقاء في قطاع غزة، والذين يتلقون الخدمات العلاجية في المستشفيات المصرية.

حضر مراسم توقيع الاتفاقية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير أوكا هيروشي سفير اليابان في جمهورية مصر العربية، والدكتورة حنان بلخي المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الدولية.

ووجّه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على الدعم المتواصل والتعاون المشترك لدعم المنظومة الصحية، والعمل الدائم على التعاون مع الشركاء الدوليين لخدمة توجهات الدولة المصرية في مختلف المجالات.

وأوضح «عبدالغفار» أن الاتفاقية الموقّعة تعمل على وصول الدعم المقدم من الحكومة اليابانية إلى وزارة الصحة والسكان، من خلال توفير المستلزمات الطبية، وأدوات الجراحة المختلفة، والمفاصل الصناعية وزيادة أعداد الأسرّة، وأجهزة الأشعة، بالإضافة إلى برامج تدريبية لتبادل الخبرات بين الأطقم الطبية، بهدف مشاركة الدولة المصرية في توجهاتها نحو دعم الأشقاء من مرضى ومصابي الأحداث في قطاع غزة.

تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين

من جانبها، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن تقديرها الجهود المبذولة من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، ممثلين في الحكومة اليابانية، ومنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين، من خلال توفير الاحتياجات الطبية للمستشفيات المصرية الحدودية، والتي تستقبل حالات طارئة من المصابين والجرحى والمرضى، وذلك استمرارًا للدور المصري في توفير كافة أشكال الدعم للأشقاء في قطاع غزة، بتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تعكس تميز علاقات التعاون الإنمائي بين مصر وشركائها الدوليين التي تستجيب للتحديات التنموية والتطورات على المستوى الإقليمي والدولي.

وأعرب السفير أوكا هيروشي، سفير اليابان في مصر، عن سعادته بمساهمة بلاده في الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية على الخطوط الأمامية للمساعدات الإنسانية، لتوفير العلاج للفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم من غزة، متمنيا أن يساعد هذا الدعم الطبي بالشراكة مع مصر ومنظمة الصحة العالمية في علاج المرضى الفلسطينيين والأطفال الخدج الذين يعالجون في المستشفيات المصرية.

وقال الدكتور نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن مصر لطالما قدمت دعمها للبلدان المتضررة من النزاعات أو الكوارث، ومع تصاعد الأزمة في غزة، أصبحت مصر مركزا لإيصال المساعدات الإنسانية، وتوفير العلاج المجاني للمرضى والجرحى من غزة، وتفخر منظمة الصحة العالمية في مصر بدعم وزارة الصحة والسكان في تعزيز النظام الصحي لتلبية الاحتياجات الطبية للأشخاص الذين تم إجلاؤهم من غزة، وسيضمن الالتزام السخي لشعب اليابان وحكومتها توسيع نطاق هذا الدعم واستمراريته، ما يعكس الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين منظمة الصحة العالمية، وحكومة اليابان.

بروتوكول تعاون

بروتوكول تعاون