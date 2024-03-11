الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الصحة: اتفاقية تعاون مع "الصحة العالمية" و"اليابان" لدعم جهود مصر فى علاج مصابى غزة

بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون

نقل الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، تقدير وزارة الصحة والسكان الكامل لجهود منظمة الصحة العالمية، وتعاونها المثمر مع الوزارة ودعمها المتواصل للقطاع الصحي في مصر بشكل خاص، وإقليم شرق المتوسط بشكل عام.

جاء ذلك خلال توقيع اتفاقية بين مكتب منظمة الصحة العالمية في مصر، وسفير اليابان بالقاهرة، لدعم الجهود المصرية في الاستجابة للاحتياجات الصحية للمصابين والمرضى من الأشقاء في قطاع غزة، والذين يتلقون الخدمات العلاجية في المستشفيات المصرية.

حضر مراسم توقيع الاتفاقية الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والسفير أوكا هيروشي سفير اليابان في جمهورية مصر العربية، والدكتورة حنان بلخي المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية لإقليم الشرق المتوسط، والدكتور أحمد سعفان رئيس قطاع الطب العلاجي، والدكتور حاتم عامر معاون الوزير للعلاقات الدولية.

ووجّه المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان الشكر للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، على الدعم المتواصل والتعاون المشترك لدعم المنظومة الصحية، والعمل الدائم على التعاون مع الشركاء الدوليين لخدمة توجهات الدولة المصرية في مختلف المجالات.

وأوضح «عبدالغفار» أن الاتفاقية الموقّعة تعمل على وصول الدعم المقدم من الحكومة اليابانية إلى وزارة الصحة والسكان، من خلال توفير المستلزمات الطبية، وأدوات الجراحة المختلفة، والمفاصل الصناعية وزيادة أعداد الأسرّة، وأجهزة الأشعة، بالإضافة إلى برامج تدريبية لتبادل الخبرات بين الأطقم الطبية، بهدف مشاركة الدولة المصرية في توجهاتها نحو دعم الأشقاء من مرضى ومصابي الأحداث في قطاع غزة.

تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين

من جانبها، أعربت الدكتورة رانيا المشاط عن تقديرها الجهود المبذولة من الشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف، ممثلين في الحكومة اليابانية، ومنظمة الصحة العالمية، بالتعاون مع وزارة الصحة والسكان في تقديم الدعم للأشقاء الفلسطينيين، من خلال توفير الاحتياجات الطبية للمستشفيات المصرية الحدودية، والتي تستقبل حالات طارئة من المصابين والجرحى والمرضى، وذلك استمرارًا للدور المصري في توفير كافة أشكال الدعم للأشقاء في قطاع غزة، بتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرة إلى أن تلك الشراكات تعكس تميز علاقات التعاون الإنمائي بين مصر وشركائها الدوليين التي تستجيب للتحديات التنموية والتطورات على المستوى الإقليمي والدولي.

صحة غزة: الطواقم الطبية فى الشمال ليس لديها طعام فى رمضان

وأعرب السفير أوكا هيروشي، سفير اليابان في مصر، عن سعادته بمساهمة بلاده في الجهود التي تبذلها الحكومة المصرية، ومنظمة الصحة العالمية على الخطوط الأمامية للمساعدات الإنسانية، لتوفير العلاج للفلسطينيين الذين تم إجلاؤهم من غزة، متمنيا أن يساعد هذا الدعم الطبي بالشراكة مع مصر ومنظمة الصحة العالمية في علاج المرضى الفلسطينيين والأطفال الخدج الذين يعالجون في المستشفيات المصرية.

txt

الصحة العالمية: المرافق الصحية فى غزة تعرضت لـ406 هجمات منذ بداية الحرب

وقال الدكتور نعمة سعيد عابد، ممثل منظمة الصحة العالمية في مصر، إن مصر لطالما قدمت دعمها للبلدان المتضررة من النزاعات أو الكوارث، ومع تصاعد الأزمة في غزة، أصبحت مصر مركزا لإيصال المساعدات الإنسانية، وتوفير العلاج المجاني للمرضى والجرحى من غزة، وتفخر منظمة الصحة العالمية في مصر بدعم وزارة الصحة والسكان في تعزيز النظام الصحي لتلبية الاحتياجات الطبية للأشخاص الذين تم إجلاؤهم من غزة، وسيضمن الالتزام السخي لشعب اليابان وحكومتها توسيع نطاق هذا الدعم واستمراريته، ما يعكس الشراكة الاستراتيجية طويلة الأمد بين منظمة الصحة العالمية، وحكومة اليابان.

بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون
بروتوكول تعاون
الصحة منظمة الصحة العالمية الجهود المصرية غزة الخدمات العلاجية المستشفيات المصرية

مواد متعلقة

الرعاية الصحية تطلق مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة" فى محافظات التأمين الصحى الشامل

الرعاية الصحية: نجاح 18 وحدة ومركزًا لطب الأسرة بالسويس فى الحصول على الاعتماد المبدئى وفقًا لمعايير الاعتماد القومية GAHAR 

المستشفيات التعليمية تكرم خريجى الدبلومة المهنية للقسطرة القلبية خلال الدورة السادسة لمؤتمر كارديو كامب

"الصحة" تقدم خدمات وفحوصات طبية مجانية تزامنًا مع اليوم العالمى للكُلى

نقابة الأطباء: بدء استقبال حديثي التخرج دفعة 2024

هيئة الدواء تختتم مشاركتها بأعمال اللجنة المصرية- الكينية المشتركة بنيروبى

«الصحة» تختتم ورشة عمل الخطة القومية لمكافحة المقاومة لمضادات الميكروبات

وفد الصحة يتفقد أحد مراكز الرعاية الصحية الأولية فى كوبا

الأكثر قراءة

عاجل| خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

أسعار الدواجن اليوم الاثنين 11-3-2024 في أول يوم رمضان

الثلاثاء أول أيام شهر رمضان 2024 فى هذه الدول

التفاصيل الكاملة لقرار وزير البترول بشأن العلاوة.. تصرف فورًا لجميع العاملين

جولة جديدة من المفاوضات.. مصر تجرى اتصالات مكثفة لوقف حرب غزة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

ماجد حبته

تهنئة من الوادى المقدس

منى رجب

سلامًا على الشهيد.. مع أنوار شهر رمضان الكريم

خالد حريب

مصر ومساعدات غزة والممر البحرى

لواء.حمدى البطران

القطاع الخاص فى الصعيد

عبدالعليم قشطة

حب الأوطان من الإيمان

د هند جاد

أشباه الرجال.. لا يعرفون اليوم العالمى للمرأة

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها

بسبب الجفاف وعدم التغذية.. ارتفاع شهداء المجاعة فى غزة لـ25

"تعالوا إلى لقاء يسوع".. ماذا تكشف تصريحات بايدن عن نتنياهو؟