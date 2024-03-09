السبت 09 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

الصحة العالمية: المرافق الصحية فى غزة تعرضت لـ406 هجمات منذ بداية الحرب

غزة
غزة

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم جيبريسوس، السبت، إن مرافق الرعاية الصحية في قطاع غزة تعرضت إلى 406 هجمات منذ بداية الحرب، داعيًا إلى وقف إطلاق النار.

وأضاف في تصريحات عبر منصة "إكس" أن القوات الإسرائيلية اعتقلت أيضًا 118 من العاملين في القطاع الصحي.

وحذّر جيبريسوس من تزايد تفشي الأمراض في القطاع، مشيرًا إلى أن ثلث مستشفيات غزة فقط تعمل بشكل جزئي أو بأدنى طاقة، لافتًا إلى أن وصول المساعدات إلى المحتاجين في القطاع محدود، وسط انتشار الجوع والقصف المستمر.

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