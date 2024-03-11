الإثنين 11 مارس 2024
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مصر

الرعاية الصحية تطلق مبادرة ''رمضان بصحة لكل العيلة'' في محافظات التأمين الصحي الشامل

الدكتور أحمد السبكي
الدكتور أحمد السبكي

أعلنت الهيئة العامة للرعاية الصحية، برئاسة الدكتور أحمد السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة والمشرف العام على مشروعي التأمين الصحي الشامل وحياة كريمة بوزارة الصحة والسكان، عن إطلاق مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة" في محافظات تطبيق منظومة التأمين الشامل "بورسعيد، الأقصر، الإسماعيلية، جنوب سيناء، أسوان، السويس"، طوال شهر رمضان المبارك، وذلك للعام الثالث على التوالي.

وأوضح الدكتور أحمد السبكي، رئيس هيئة الرعاية الصحية، أن مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة تستهدف الرعاية الطبية المجانية لأصحاب الأمراض المزمنة في المحافظات المذكورة طوال شهر رمضان المبارك، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة لهم، لتجنب الإصابة بمضاعفات الأمراض والوقاية منها، وذلك اتساقًا مع اتجاهات الدولة المصرية في إطلاق المبادرات الصحية للكشف المبكر عن الأمراض، أو مضاعفاتها، لسرعة علاجها أو السيطرة عليها؛ للحفاظ على الصحة العامة للأفراد.

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وأضاف السبكي، أن المبادرة تستهدف المتابعة الطبية لـ 3 فئات وهم مرضى "السُكري، الضغط، السُكري والضغط معًا"، مشيرًا إلى أن الفئات الأولى بالرعاية في المبادرة هم "كبار السن، ذوي الهمم، غيرالقادرين، الحالات المرضية عالية الخطورة".

فرق طبية متحركة

وأضاف السبكي، أنه تم تخصيص فرق طبية متحركة مدربة ومؤهلة من مراكز ووحدات طب الأسرة والمستشفيات التابعة لهيئة الرعاية الصحية على متابعة الحالة الصحية لأصحاب الأمراض المزمنة، والكشف المبكر عن مضاعفاتها، والتعامل معها، وبروتوكولات العلاج وأجهزة الفحص المختلفة لتقديم خدمات المبادرة، ومشيرًا إلى أنه يتم إحالة الحالات المرضية للمستويات الأعلي في الخدمة بالمنشآت الصحية عند الاحتياج.

وتابع السبكي: أن مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة تقدم 6 خدمات إضافية مجانية لتعزيز الصحة في رمضان، وهم "المتابعة الطبية المنزلية لأصحاب الأمراض المزمنة، تفعيل خدمات الاستشارات الطبية عن بُعد مع الاستشاريين والأخصائيين في المنشآت الصحية، تسليم الأدوية المزمنة للمرضى في منازلهم، إجراء الفحوصات الطبية الشاملة لأصحاب الأمراض المزمنة من منتفعي التأمين الشامل في وحدات ومراكز طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية مجانًا طوال شهر رمضان المبارك، بالإضافة إلى سيارات متنقلة لتقديم خدمات مبادرة رمضان بصحة لكل العيلة في إقليمي القناة والصعيد، فضلًا عن إطلاق حملات توعوية وتوزيع كتيبات وفلايرز لتعزيز الوعي والتثقيف الصحي حول الإرشادات الصحية السليمة والأمراض المزمنة وكيفية الوقاية منها أو مضاعفاتها طوال الشهر المبارك".

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"الرعاية الصحية" تكشف تفاصيل مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة" بمحافظات التأمين الصحي الشامل

ولفت الدكتور أحمد السبكي، إلى مد مواعيد العمل لتقديم الخدمات الطبية في العيادات المسائية في مراكز ووحدات طب الأسرة التابعة لهيئة الرعاية الصحية حتى التاسعة مساءً، وفي المستشفيات حتى العاشرة مساءً، متابعًا: أنه نستهدف الرعاية الطبية المجانية لأصحاب الأمراض المزمنة في 6 محافظات تطبيق التأمين الشامل، ومؤكدًا أن تعزيز ثقة المنتفعين في خدمات هيئة الرعاية الصحية وتعزيز الصحة والوقاية من الأمراض المزمنة في المجتمع هم أهم مستهدفات المبادرة.

مبادرة ''رمضان بصحة لكل العيلة
مبادرة ''رمضان بصحة لكل العيلة
مبادرة ''رمضان بصحة لكل العيلة
مبادرة ''رمضان بصحة لكل العيلة
مبادرة ''رمضان بصحة لكل العيلة
مبادرة ''رمضان بصحة لكل العيلة
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