نصائح "الصحة" لسحور صحى لمرضى السكر فى رمضان.. وتحذر من الشاى والقهوة

قدمت وزارة الصحة والسكان، عدة نصائح للسحور الصحي لمريض السكر، والتى يجب أن يتبعها لضمان شهر رمضان بصحة، وذلك فى تقرير رسمى لها.

وجاءت نصائح وزارة الصحة والسكان لمرضى السكر كالتالي:

تأخير السحور قدر الإمكان

تجنب تناول المخللات والحوادق

يفضل تناول الفول

الإقلال من الخبز قدر الإمكان

الحرص على تناول الجبن والبيض والزبادي

10- mg/dL M

تجنب الشاي والقهوة حتى لا يحدث إدرار للبول

شرب المياه بكثرة بين الإفطار والسحور، لأن الجسم يحتاج من 6 إلى 8 أكواب كبيرة من الماء

مبادرة فحص وعلاج الأمراض المزمنة

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن فحص 12 مليونًا و577 ألفًا و37 مواطنًا، ضمن مبادرة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وذلك منذ انطلاق المبادرة في شهر سبتمبر 2021 وحتى شهر فبراير الماضى.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن المبادرة تقدم فحوصات قياس ضغط الدم، ونسبة السكر بالدم (عشوائي وتراكمي)، ونسبة الدهون بالدم، وفحوصات الكلى، ومؤشر كتلة الجسم، إضافةً إلى تقديم خدمات التوعية بعوامل الخطورة الخاصة بالأمراض المزمنة، ومتابعة المستفيدين من المبادرة، خلال زيارات متتالية يتم تحديد مواعيدها بناءً على نتائج الفحوصات الأولية.

وتابع عبدالغفار أن الحالات المرضية التي يتم اكتشاف إصابتها بالأمراض المزمنة (ضغط، سكر) يتم صرف العلاج لها بالمجان من الوحدات الصحية أو إحالتها إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم وفقًا للحالة الصحية للمريض، بما يسهم في خفض نسب الإصابة بأمراض الكلى المزمنة، وذلك وفقًا للأدلة الاسترشادية الخاصة بالأمراض المزمنة والتي تم إعدادها من خلال التعاون بين وزارة الصحة، ومنظمة الصحة العالمية، موضحًا أن اللجنة العلمية التابعة للمبادرة تشارك في وضع الأدلة الاسترشادية، وتعقد دورات تدريبية للأطقم الطبية المشاركين بالمبادرة.

وأشار إلى أن المبادرة تعمل من خلال 3601 وحدة رعاية أولية على مستوى الجمهورية، وتهدف إلى التشخيص المبكر وعلاج الأمراض المزمنة وتقديم خدمات صحية ذات جودة عالية لجميع المواطنين في الفئة العمرية الأكبر من 40 عامًا، إضافةً إلى فئة الشباب من عمر 18 عامًا ممن لديهم تاريخ مرضي مرتبط بالأمراض المزمنة.