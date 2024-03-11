مواعيد العمل الرسمية في المصالح الحكومية والبنوك خلال شهر رمضان 2024

مع أول أيام شهر رمضان يبحث الكثير من المواطنين عن مواعيد عمل مواعيد عمل المصالح الحكومية في رمضان 2024 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وتتغير سنويًا مع بداية شهر رمضان، في ضوء ما تحدده الحكومة المصرية.

مواعيد عمل المصالح الحكومية في رمضان 2024

أعلن مجلس الوزراء الأسبوع الماضي عن مواعيد العمل الرسمية في المصالح الحكومية خلال شهر رمضان 2024، وتبدأ في تمام الساعة الـ 9 وحتى الـ 2 ظهرا طوال أيام الشهر الكريم، على أن يتم العودة للمواعيد الأصلية بعد انتهاء شهر رمضان.

وبدأت الدولة في تطبيق القرار من اليوم الاثنين 11 مارس على كافة العاملين في المصالح الحكومية والجهاز الإداري للدولة خلال شهر رمضان فقط، ووفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2023، يكون العمل في القطاع الخاص 8 ساعات في اليوم، على أن يؤدي الموظف في الأسبوع 48 ساعة ويتم تقسيم تلك الساعات طبقا للتقسيم الداخلي لكل قطاع.

مواعيد العمل في البنوك

أعلن البنك المركزي المصري مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان 2024، وستكون كما يلي..

للموظفين: من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثانية بعد الظهر وذلك لمدة 5 ساعات يوميا.

للجمهور: من الساعة التاسعة والنصف صباحًا إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر لمدة 4 ساعات يوميا.

تأتي هذه المواعيد تماشيًا مع حرص البنك المركزي على توفير أفضل الخدمات المصرفية للجمهور خلال شهر رمضان المبارك، مع مراعاة طبيعة الشهر الفضيل واحتياجات المواطنين.

القطاع المصرفي المصري

وبدأت اليوم البنوك عملها في تمام الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثانية بعد الظهر، ويضم القطاع المصرفي المصري 38 بنكا بعدد فروع يصل إلى 6 آلاف فرع منتشرين على مستوى الجمهورية.

وتعمل البنوك المصرية طوال 5 أيام في الأسبوع، من يوم الأحد حتى يوم الخميس، فيما ستكون أيام الجمعة والسبت هما إجازة أسبوعية، لكي تصل عدد الإجازات في شهر رمضان إلى عدد 8 أيام، فيما سيصادف أن شهر رمضان لعام 2024 لا يوجد به وجود أية إجازات رسمية إضافية.