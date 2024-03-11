الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مواعيد العمل الرسمية في المصالح الحكومية والبنوك خلال شهر رمضان 2024

مواعيد عمل المصالح
مواعيد عمل المصالح الحكومية في رمضان 2024

مع أول أيام شهر رمضان يبحث الكثير من المواطنين عن مواعيد عمل مواعيد عمل المصالح الحكومية في رمضان 2024 للعاملين في الجهاز الإداري للدولة، وتتغير سنويًا مع بداية شهر رمضان، في ضوء ما تحدده الحكومة المصرية.

مواعيد عمل المصالح الحكومية في رمضان 2024

أعلن مجلس الوزراء الأسبوع الماضي عن مواعيد العمل الرسمية في المصالح الحكومية خلال شهر رمضان 2024، وتبدأ في تمام الساعة الـ 9 وحتى الـ 2 ظهرا طوال أيام الشهر الكريم، على أن يتم العودة للمواعيد الأصلية بعد انتهاء شهر رمضان.

رئيس الوزراء يشهد التوقيع على ملحق تمديد مذكرة تفاهم في مجال تطوير العمل الحكومي بين مصر والإمارات

وبدأت الدولة في تطبيق القرار من اليوم الاثنين 11 مارس على كافة العاملين في المصالح الحكومية والجهاز الإداري للدولة خلال شهر رمضان فقط، ووفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2023، يكون العمل في القطاع الخاص 8 ساعات في اليوم، على أن يؤدي الموظف في الأسبوع 48 ساعة ويتم تقسيم تلك الساعات طبقا للتقسيم الداخلي لكل قطاع.

 

مواعيد العمل في البنوك 

أعلن البنك المركزي المصري مواعيد عمل البنوك خلال شهر رمضان 2024، وستكون كما يلي..

  • للموظفين: من الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثانية بعد الظهر وذلك لمدة 5 ساعات يوميا.
  • للجمهور: من الساعة التاسعة والنصف صباحًا إلى الساعة الواحدة والنصف بعد الظهر لمدة 4 ساعات يوميا.
txt

رسميا.. مواعيد عمل الجوازات في رمضان 2024 والأوراق المطلوبة

تأتي هذه المواعيد تماشيًا مع حرص البنك المركزي على توفير أفضل الخدمات المصرفية للجمهور خلال شهر رمضان المبارك، مع مراعاة طبيعة الشهر الفضيل واحتياجات المواطنين.

القطاع المصرفي المصري

وبدأت اليوم البنوك عملها في تمام الساعة التاسعة صباحًا إلى الساعة الثانية بعد الظهر، ويضم القطاع المصرفي المصري 38 بنكا بعدد فروع يصل إلى 6 آلاف فرع منتشرين على مستوى الجمهورية.

وتعمل البنوك المصرية طوال 5 أيام في الأسبوع، من يوم الأحد حتى يوم الخميس، فيما ستكون أيام الجمعة والسبت هما إجازة أسبوعية، لكي تصل عدد الإجازات في شهر رمضان إلى عدد 8 أيام، فيما سيصادف أن شهر رمضان لعام 2024 لا يوجد به وجود أية إجازات رسمية إضافية.

المصالح الحكومية الجهاز الإداري شهر رمضان تطبيق القرار البنك المركزي المصري الخدمات المصرفية

مواد متعلقة

"الصحة": نشاط فيروسات الإنفلونزا الموسمية فى مصر يقل عن المعدلات العالمية

الدواء: ويبينار تدريبى عن مبادئ التثقيف الدوائى لمرضى السكر

الصحة العالمية: تشخيص 400 ألف طفل ومراهق بالسرطان على مستوى العالم سنويًّا

استجابة لنقابة الأطباء.. عودة صرف الوجبات الغذائية للأطباء بالمستشفيات

الصحة: اتفاقية تعاون مع "الصحة العالمية" و"اليابان" لدعم جهود مصر فى علاج مصابى غزة

نصائح "الصحة" لسحور صحى لمرضى السكر فى رمضان.. وتحذر من الشاى والقهوة

الرعاية الصحية تطلق مبادرة "رمضان بصحة لكل العيلة" فى محافظات التأمين الصحى الشامل

الرعاية الصحية: نجاح 18 وحدة ومركزًا لطب الأسرة بالسويس فى الحصول على الاعتماد المبدئى وفقًا لمعايير الاعتماد القومية GAHAR 

الأكثر قراءة

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

وزير الشباب يكشف سر رفض محمد صلاح الانضمام للمنتخب

عاجل|مكاسب بالجملة .. "رأس الحكمة" تُحدث طفرة هائلة في قطاع السياحة

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

50 جنيها تراجع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية وترقب عالمي لبيانات التضخم الأمريكية

الثلاثاء أول أيام شهر رمضان 2024 فى هذه الدول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

ماجد حبته

تهنئة من الوادى المقدس

منى رجب

سلامًا على الشهيد.. مع أنوار شهر رمضان الكريم

خالد حريب

مصر ومساعدات غزة والممر البحرى

لواء.حمدى البطران

القطاع الخاص فى الصعيد

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

قمع وتعذيب.. نتنياهو يستعد لرمضان بتجهيز السجون لاستقبال الآلاف من الفلسطينيين

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها