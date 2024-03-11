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مصر

"الصحة": نشاط فيروسات الإنفلونزا الموسمية فى مصر يقل عن المعدلات العالمية

الإنفلونزا
الإنفلونزا

 القطاع الوقائى يوصى بضرورة إعطاء عقار التامينيل خلال أول 24 ساعة لأى نوع من الأمراض التنفسية الشديدة

 
كشف أحدث تقرير صادر من القطاع الوقائى، التابع لوزارة الصحة والسكان، عن الموقف الحالي لترصد مرض الإنفلونزا الموسمية خلال شهر فبراير الماضى، عن انخفاض نشاط فيروسات الإنفلونزا الموسمية على المستوى المحلى فى مصر عن المعدل العالمي.

وأشار التقرير، الذى حصلت "الدستور" على نسخة منه، إلى أن نتائج الفحص الفيروسي من كافة البرامج تشير إلى أن النسبة الإيجابية للإنفلونزا في الأمراض التنفسية الحادة هذه الفترة تزيد عن نسبة الإصابة في النصف الثاني من شهر يناير الماضي، حيث كانت نسبة الإيجابية 8% من العينات المفحوصة.

وأفاد التقرير بأن نسبة الإيجابية لهذه الفترة الزمنية من هذا العام تزيد عن نسبة إيجابية نفس الفترة عن العام السابق 2023، حيث تم تسجيل عدد 24 حالة إيجابية لفيروس الإنفلونزا من إجمالي العينات المفحوصة 653 عينة، بنسبة إيجابية للإنفلونزا 4% من العينات المفحوصة.

وأشار التقرير إلى أنه حسب تقرير موقع منظمة الصحة العالمية، والمنشور في 19 فبراير 2024، ترتفع نسبة الإيجابية لفيروسات الإنفلونزا عالميًا، وما زال هناك زيادة في نشاطها في نصف الكرة الشمالي على الرغم من انخفاض اكتشافات فيروس الإنفلونزا عالميًا. 

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فحص 581499 عينة خلال الفترة من 22 يناير حتى 4 فبراير 2024 

وأفادت بأن عدد العينات التي تم فحصها خلال الفترة من 22 يناير حتى 4 فبراير 2024 بلغت 581499 عينة، وكانت نسبة الإيجابي منها لفيروسات الإنفلونزا 20%، فيروس الإنفلونزا السائد كان من النوع Flu B بنسبة 53%، يليه النوع Flu AH3 بنسبة 26%، ثم النوع Flu AHINIpdm09 بنسبة 21%، والنوع من إجمالي العينات الإيجابية التي تم تصنيفها.

الموقف القومى لترصد الإنفلونزا

وفيما يتعلق بالموقف القومي لترصد الإنفلونزا بجمهورية مصر العربية، فقد بلغ عدد العينات التى تم فحصها خلال الأسبوعين 6-5 لعام 2024، نحو 911 عينة من كافة برامج ترصد الإنفلونزا على المستوى القومي، كان منها عدد 89 عينة إيجابية للإنفلونزا بنسبة إيجابية لفيروسات الإنفلونزا 10%، منها عدد 58 عينة من النوع Flu B بنسبة 65.2%، وعدد 16 عينة من النوع Flu AH3 بنسبة 18%، وعدد 8 عينات من النوع Flu AHINIpdm09 بنسبة 9%، بالإضافة إلى 7 عينات عدوى مختلطة بنسبة 8% من إجمالي العينات الإيجابية التي تم تصنيفها.

مناشدة الأطباء المعالجين والمتعاملين مع المرضى بضرورة الالتزام بالتوصيات الوقائية

وأهابت وزارة الصحة والسكان، ممثلة فى القطاع الوقائي وبرنامج ترصد الإنفلونزا، بالأطباء المعالجين والمتعاملين مع المرضى بضرورة الالتزام بالتوصيات الوقائية، وأهمها ضرورة إعطاء عقار التامينيل خلال أول 24 ساعة لأى نوع من الأمراض التنفسية الشديدة، وحسب بروتوكول التعامل مع حالات الأمراض التنفسية الحادة دون الانتظار للنتائج المعملية.

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وشددت على ضرورة أن يقوم الأطباء بالعيادات الخارجية والاستقبال بالسؤال عن تاريخ السفر للخارج خلال 14 يوما للاكتشاف المبكر لحالات متلازمة الشرق الأوسط، وكذلك السؤال عن التعرض والمخالطة للطيور خلال 14 يوما للاشتباه بحالة مرض إنفلونزا الطيور، خاصة للمرضى الذين يعانون من الأعراض التنفسية الحادة.

كما أكدت وزارة الصحة والسكان ضرورة تطعيم الفريق الصحي بطعم الإنفلونزا الموسمية، خصوصًا العاملين بوحدات العناية المركزة وأقسام العزل والاستقبال.

وطالبت بضرورة الالتزام بالإجراءات القياسية لمكافحة عدوى الأمراض التنفسية بالمستشفيات، خصوصًا في أقسام الطوارئ والعزل والعناية المركزة، وتوفير مستلزمات مكافحة العدوى.

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الصحة الأنفلونزا الموسمية المعدلات العالمية الأمراض التنفسية الشديدة التامينيل القطاع الوقائى

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