الإثنين 11 مارس 2024
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محمد الباز

مصر

الدواء: ويبينار تدريبى عن مبادئ التثقيف الدوائى لمرضى السكر

هيئة الدواء المصرية
هيئة الدواء المصرية

أعلنت هيئة الدواء المصرية عن فتح باب التسجيل في ويبينار تدريبي عن مبادئ التثقيف الدوائي لمرضى السكر

ويهدف الويبينار إلى تعريف صيادلة المجتمع بمبادئ التثقيف الدوائي لمرضى السكر ومتابعة مرضى السكر واستخدام الأدوية في رمضان.

وقالت إنه من المقرر انعقاد الويبينار يوم الخميس الموافق ١٤ مارس ٢٠٢٤ عبر إحدى المنصات الإلكترونية، لافتة إلى أن الويبينار مقدم إلى صيادلة المجتمع. 

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وأضافت أن الويبينار التدريبي يبدأ من الساعة التاسعة والنصف صباحًا وحتى الساعة الثانية عشرة والنصف مساءً، حيث إن آخر موعد للاشتراك للتدريب يوم الثلاثاء الموافق ١٢ مارس ٢٠٢٤.

 

الأسبوع العالمي لأمان المريض

وفى سياق متصل، قالت هيئة الدواء المصرية إن الحفاظ على أمان المريض وتوفير أعلى فائدة ممكنة يُعد من الخطة العلاجية هو الهدف الأسمى الذي يهدف إليه مقدمو الرعاية الصحية، ومن هذا المنطلق يحتفي العالم هذا العام بالأسبوع العالمي لأمان المريض في الفترة من ١٠ إلى ١٦ مارس للتوعية بالممارسات التي من شأنها الحفاظ على صحة المريض وأمانه. ​

وأفادت بإنه بمناسبة هذا الأسبوع، تنصح هيئة الدواء المصرية بضرورة التحدث مع الطبيب المعالج لفهم الحالة الصحية للمريض، والحرص على إبلاغه بكل الأدوية والمكملات الغذائية التي يتم تناولها لتجنب التفاعلات الدوائية غير المرغوب بها.

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كما نصحت الهيئة بضرورة استشارة الصيدلي عن الطريقة الصحيحة لتناول الأدوية لكي يتم الحصول على الفائدة المرجوة من الدواء، وإخبار الطبيب المعالج عن وجود حساسية من أي أدوية أو أطعمة. ​

ونصحت الهيئة بعدم التوقف عن تناول الأدوية الموصوفة دون الرجوع إلى الطبيب المعالج، مع أهمية تفقد تاريخ انتهاء صلاحية الأدوية قبل تناولها، وحفظ الأدوية طبقًا لشروط التخزين المناسبة، الاستعانة بنشرة الدواء أو الرجوع للصيدلي لمعرفة ظروف التخزين لكل مستحضر صيدلي.​

كما نصحت هيئة الدواء المصرية بتجنب الخلط بين القطرات المختلفة مثل قطرات العين والأذن والفيتامينات، الاحتفاظ بكل قطرة في مكان مختلف حتى لا يلتبس الأمر وقراءة الاسم المدوّن على العبوة قبل الاستخدام. ​

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