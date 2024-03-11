رسميا.. مواعيد عمل الجوازات في رمضان 2024 والأوراق المطلوبة

مواعيد عمل الجوازات في رمضان 2024...مع أول يوم في شهر رمضان المبارك يبحث العديد من المواطنين عن مواعيد العديد من المصالح الحكومية التي تقدم خدماتها للمواطنين، وموعد عمل الوزارة وكافة قطاعات الدولة.

مواعيد عمل الجوزات في رمضان 2024

خلال التقرير التالي توضح "الدستور" كل التفاصيل بالخدمات التي تقدمها مصلحة الجوزات ومواعيد عمل مصلحة الجوازات خلال شهر رمضان 2024.

تفتح مكاتب الإدارة العامة للجوازات أبوابها لتقديم جميع الخدمات التي تقدمها للمواطنين خلال شهر رمضان، من خلال مقر الإدارة في العباسية على مدار 6 أيام في الأسبوع، باستثناء يوم الجمعة الذي يعتبر عطلة أسبوعية، بالإضافة إلى العطلات في الأعياد والمناسبات الرسمية للدولة. وتبدأ مواعيد عمل مصلحة الجوازات بالعباسية في عام 2024 من الساعة 9 صباحًا.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر لأول مرة

وقبل الذهاب الي مصلحة الجوزات لاستخراج جواز السفر الخاص بيك يجب تجهيز المستندات والأوراق المطلوبة قبل الذهاب إلى قسم الجوازات التابع لمحل إقامة مقدم الطلب، كما هو مدون في البطاقة الشخصية، والمستندات المطلوبة كالتالي:

1- تقديم 4 صور شخصية حديثة لمقدم طلب استخراج جواز السفر، على أن تكون بخلفية بيضاء.

2- إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي، مع الاطلاع على أصلها.

3- إحضار صورة من المؤهل الدراسي، وذلك في حالة إذا كانت المهنة ليست مدونة ببطاقة الرقم القومي.

4- إحضار موقف مقدم الطلب من التجنيد من خلال مستند رسمي، وذلك للذكور فقط.

تشغيل قسم جوزات مستحدث في مدينتي

وخلال الفترة الأخيرة وفي ظل التطور التكنولوجي الذي تشهده الدولة أعلنت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، بدء التشغيل الفعلي لقسم الجوازات المستحدث ضمن مكونات المُجمع الشرطي بمدينتي، لتقديم الخدمات للمواطنين المقيمين بدوائر أقسام شرطة «التجمع الخامس – التجمع الأول – القطامية – الشروق».