الإثنين 11 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

رسميا.. مواعيد عمل الجوازات في رمضان 2024 والأوراق المطلوبة

الجوازات
الجوازات

مواعيد عمل الجوازات في رمضان 2024...مع أول يوم في شهر رمضان المبارك يبحث العديد من المواطنين عن مواعيد العديد من المصالح الحكومية التي تقدم خدماتها للمواطنين، وموعد عمل الوزارة وكافة قطاعات الدولة.

مواعيد عمل الجوزات في رمضان 2024

خلال التقرير التالي توضح "الدستور" كل التفاصيل بالخدمات التي تقدمها مصلحة الجوزات ومواعيد عمل مصلحة الجوازات خلال شهر رمضان 2024.

تفتح مكاتب الإدارة العامة للجوازات أبوابها لتقديم جميع الخدمات التي تقدمها للمواطنين خلال شهر رمضان، من خلال مقر الإدارة في العباسية على مدار 6 أيام في الأسبوع، باستثناء يوم الجمعة الذي يعتبر عطلة أسبوعية، بالإضافة إلى العطلات في الأعياد والمناسبات الرسمية للدولة. وتبدأ مواعيد عمل مصلحة الجوازات بالعباسية في عام 2024 من الساعة 9 صباحًا.

الأوراق المطلوبة لاستخراج جواز سفر لأول مرة

وقبل الذهاب الي مصلحة الجوزات لاستخراج جواز السفر الخاص بيك يجب تجهيز المستندات والأوراق المطلوبة قبل الذهاب إلى قسم الجوازات التابع لمحل إقامة مقدم الطلب، كما هو مدون في البطاقة الشخصية، والمستندات المطلوبة كالتالي:

1- تقديم 4 صور شخصية حديثة لمقدم طلب استخراج جواز السفر، على أن تكون بخلفية بيضاء.

2- إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي، مع الاطلاع على أصلها.

3- إحضار صورة من المؤهل الدراسي، وذلك في حالة إذا كانت المهنة ليست مدونة ببطاقة الرقم القومي.

4- إحضار موقف مقدم الطلب من التجنيد من خلال مستند رسمي، وذلك للذكور فقط.

مواعيد عمل الشهر العقاري في شهر رمضان 2024

مواعيد عمل السنترالات في رمضان 2024

تشغيل قسم جوزات مستحدث في مدينتي

وخلال الفترة الأخيرة وفي ظل التطور التكنولوجي الذي تشهده الدولة أعلنت الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، بدء التشغيل الفعلي لقسم الجوازات المستحدث ضمن مكونات المُجمع الشرطي بمدينتي، لتقديم الخدمات للمواطنين المقيمين بدوائر أقسام شرطة «التجمع الخامس – التجمع الأول – القطامية – الشروق».

عمل الجوازات مواعيد عمل الجوازات في رمضان رمضان 2024 مواعيد عمل الجوزات في رمضان 2024 الجوزات

مواد متعلقة

وظائف مصلحة الشهر العقاري.. رابط بوابة الوظائف الحكومية 2024

تسهيلات لكبار السن وذوى الهمم فى أقسام الجوازات بالمحافظات (صور)

الأكثر قراءة

إمساكية أول أيام شهر رمضان 2024.. مواعيد الإفطار والسحور ومواقيت الصلاة

وزير الشباب يكشف سر رفض محمد صلاح الانضمام للمنتخب

عاجل|مكاسب بالجملة .. "رأس الحكمة" تُحدث طفرة هائلة في قطاع السياحة

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

50 جنيها تراجع في أسعار الذهب بالأسواق المحلية وترقب عالمي لبيانات التضخم الأمريكية

الثلاثاء أول أيام شهر رمضان 2024 فى هذه الدول

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد أبو المحاسن

«الكبير أوي».. كيف أعادت «المتحدة» الإبتسامة على وجوه المصريين في رمضان؟

د.أحمد الخميسى

الذاكرة تنتصر

وائل لطفي

زيارة جديدة للخديو إسماعيل (٢)

محمد قدري

دراما «المتحدة» المصرية

ماجد حبته

تهنئة من الوادى المقدس

منى رجب

سلامًا على الشهيد.. مع أنوار شهر رمضان الكريم

خالد حريب

مصر ومساعدات غزة والممر البحرى

لواء.حمدى البطران

القطاع الخاص فى الصعيد

صور

صلاة التراويح من مسجد الأزهر

أول صور لصلاة التراويح من مسجد الحسين

أهلًا رمضان.. "ذوو الاحتياجات" يحتفلون بشهر الصوم

محطة تل أبيب

المزيد

قمع وتعذيب.. نتنياهو يستعد لرمضان بتجهيز السجون لاستقبال الآلاف من الفلسطينيين

خناقة بايدن ونتنياهو أمام العالم.. رئيس الوزراء الإسرائيلى يرفض تصريحات الرئيس الأمريكى

بعد فشلها عسكريًا.. حكومة الاحتلال تبحث إغراء فصائل المقاومة بالمال لتحرير محتجزيها