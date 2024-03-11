مواعيد عمل السنترالات في رمضان 2024

يتساءل كثير من المواطنين وأصحاب المال والأعمال مع أول أيام شهر الصيام اليوم الإثنين 11 مارس الجاري، مواعيد عمل السنترالات ومنافذ وفروع الاتصالات في رمضان، وزادت عمليات البحث على المنصات الإلكترونية عن مواعيد عمل منافذ وفروع الاتصالات في رمضان 2024 وعدد ساعات العمل يوميا.

مواعيد عمل السنترالات وفروع الاتصالات في رمضان 2024

وينشر "الدستور" في هذا التقرير التفاصيل والمعلومات الكاملة عن مواعيد عمل منافذ وفروع الاتصالات في رمضان 2024

مواعيد منافذ بيع خدمات الاتصالات في رمضان 2024

قرر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات تحديد مواعيد عمل منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات والأوقات الخاصة بالتعامل مع الجمهور طوال فترة شهر رمضان المبارك، لتكون كالتالي:

قبل الإفطار:

• طوال أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة: من الساعة العاشرة صباحًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا.

• يوم الجمعة: من الساعة الواحدة والنصف ظهرًا وحتى الساعة الرابعة عصرًا.

بعد الإفطار:

• طوال أيام الأسبوع عدا يومي الخميس والجمعة: من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الحادية عشرة مساءً.

• يومي الخميس والجمعة: من الساعة الثامنة مساءً حتى الساعة الثانية عشرة صباحًا.

مواعيد عمل السنترالات في رمضان

حددت الشركة المصرية للاتصالات مواعيد عمل السنترالات يوميًا من الساعه التاسعة صباحا حتي الثانية ظهرا عدا يوميا الجمعة والسبت من كل أسبوع العطلة الرسمية الأسبوعية.

وأهاب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بجميع الشركات العاملة في السوق الالتزام بالمواعيد المقررة لجميع منافذ بيع مشغلي خدمات الاتصالات الموجودة بالمراكز التجارية.

عدد مشتركي الهاتف المحمول

قفز عدد مشتركي الهاتف المحول إلى 106.21 ملايين مشترك بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 99.38 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل نمو سنوي 6.87 % وشهري 0.22 % .

عدد مشتركي الهاتف الارضي

بلغ عدد مشتركي الهاتف الثابت نحو 12.48 مليون مشترك بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 11.59 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل نمو سنوي 7.71 % وشهري 0.63 %.

21 مليون خط ارضي بالسنترالات

كما بلغ إجمالي سعة السنترالات نحو 20.98 مليون خط أرضي بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 21.81 مليون خط عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل تغير سنوي 3.78 % وشهري 1.44 %.

في حين سجل معدل انتشار الهاتف الثابت في مصر نحو 11.6 % في حين سجل عدد السنترالات نحو 1651 سنترالا منها نحو 1055 سنترالا في الريف.