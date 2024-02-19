الإثنين 19 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اقتصاد

الاتصالات: ارتفاع مشتركى الهاتف المحمول إلى 106.21 مليون مشترك بنهاية ديسمبر الماضى (خاص)

الهاتف المحمول
الهاتف المحمول

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر، اليوم الإثنين، عن وزارة الاتصالات، عن أن عدد الاشتركات في الهاتف المحمول والهاتف الثابت بلغت نحو 118.69 مليون مشترك بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 110.97 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022 بزيادة قدرها 7.72 مليون مشترك.

 

 

106.21 مليون اشتراك بالهاتف المحمول 

وأكد التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن عدد مشتركي الهاتف المحول قفز إلى 106.21 ملايين مشترك بنهاية ديسمبر الماضي لأول مرة في مصر مقارنة بنحو 99.38 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل نمو سنوي 6.87 % وشهري 0.22 % بعد أن سجل بنهاية نوفمبر الماضي 105.97 ملايين مشترك.

 

وأشار التقرير إلى أن نسبة انتشار الهاتف المحمول سجل نحو 98.89 % بنهاية ديسمبر مقارنة بنحو 94.16 % عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل نمو سنوي 4.73 % وشهري 0.07 %.

الجيل الخامس يرفع جودة خدمات الاتصالات

وفي سياق متصل، طرح الجهاز القومي للاتصالات رخصة الجيل الخامس للشركة المصرية للاتصالات مقابل 150 مليون دولار، وتستهدف الشركة طرح خدمات الجيل الخامس تجاريا للمواطنين قبل أبريل المقبل.

وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن الجيل الخامس سيؤدي إلى رفع سرعات الإنترنت إلى 50 ضعف الجيل الرابع وسيؤدي إلى تنشيط سوق الاتصالات خلال الفترة المقبلة.

150 مليار جنيه لنشر كابلات الفايبر 

وتبحث الثلاث شركات المحمول الأخري الحصول على الرخصة، وتقوم بدراسة متانية لدراسة الجدوي في ظل انتشار الخدمات في عدد كبير من الأسواق التي تعمل بها هؤلاء المشغلين.

وأنفقت وزارة الاتصالات نحو 150 مليار جنيه لتحسين وتطوير ونشر كابلات الألياف الضوئية الفايبر لرفع الطاقة الاستيعابية للشبكة في ظل تنامي عدد مشتركي الاتصالات في مصر، وحققت الخطة رفع متوسط سرعات الانترنت الأرضي إلي 50 ميجا بايت في الثانية.

مؤشرات قطاع الاتصالات وزارة الاتصالات عدد الاشتركات الهاتف المحمول الهاتف الثابت

مواد متعلقة

وزير الاتصالات: مصر من أوائل الدول التى نفذت استراتيجية وطنية لحماية البيانات

الأكثر قراءة

كولر يرفض طلب كهربا الغياب عن مباراة ميدياما لحضور زفاف شقيقته (خاص)

ليبيا ترغب فى بحث فرص الاستعانة بشركات مصرية لحفر آبار البترول والغاز

قائمة أسعار الفراخ والبانية والبيض والكتاكيت اليوم الاثنين 19-2-2024 فى بورصة الدواجن

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

أمريكا تقترح مشروع قرار في مجلس الأمن يؤيد وقفا مؤقتا لإطلاق النار في غزة

كواليس 18 ساعة بحث عن قتلة مسؤول يمني في بولاق الدكرور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

محمدٌ النبى وعلىٌ الوصى

جلال حمام

مصر والبرازيل.. تشابه الظروف وتوحد الأهداف

أحمد عاطف

كيف يمكننا أن نقرأ وثائق أسرار حرب أكتوبر المُفرج عنها للمرة الأولى فى مصر؟

حسن كامل

ماذا فعل نجل وزير النقل الأسبق بالملاحة الوطنية؟

لواء. محسن الفحام

مصر والتجربة التركية- البرازيلية

محمود خليل

«السردار».. صاحب الشخصية المركَّبة

وائل لطفي

تعقيدات اقتصادية!

ماجد حبته

مقر الاتحاد الإفريقى

صور

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

إلى اللقاء.. وداعًا معرض الكتاب 2024

محطة تل أبيب

المزيد

قرار مصرى بشأن العلاقات مع إسرائيل يُهدد مستقبل السلام فى المنطقة.. ومطالب مهمة للقاهرة لمنع الكارثة

انكماش مضاعف في الاقتصاد الإسرائيلي بسبب حرب غزة

مرافعة مصر وجرائم الاحتلال فى الضفة.. ماذا ينتظر إسرائيل فى العدل الدولية؟