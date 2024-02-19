الاتصالات: ارتفاع مشتركى الهاتف المحمول إلى 106.21 مليون مشترك بنهاية ديسمبر الماضى (خاص)

كشف تقرير مؤشرات قطاع الاتصالات الصادر، اليوم الإثنين، عن وزارة الاتصالات، عن أن عدد الاشتركات في الهاتف المحمول والهاتف الثابت بلغت نحو 118.69 مليون مشترك بنهاية ديسمبر الماضي مقارنة بنحو 110.97 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022 بزيادة قدرها 7.72 مليون مشترك.

106.21 مليون اشتراك بالهاتف المحمول

وأكد التقرير الذي حصل "الدستور" على نسخة منه، أن عدد مشتركي الهاتف المحول قفز إلى 106.21 ملايين مشترك بنهاية ديسمبر الماضي لأول مرة في مصر مقارنة بنحو 99.38 مليون مشترك عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل نمو سنوي 6.87 % وشهري 0.22 % بعد أن سجل بنهاية نوفمبر الماضي 105.97 ملايين مشترك.

وأشار التقرير إلى أن نسبة انتشار الهاتف المحمول سجل نحو 98.89 % بنهاية ديسمبر مقارنة بنحو 94.16 % عن نفس الفترة عام 2022 بمعدل نمو سنوي 4.73 % وشهري 0.07 %.

الجيل الخامس يرفع جودة خدمات الاتصالات

وفي سياق متصل، طرح الجهاز القومي للاتصالات رخصة الجيل الخامس للشركة المصرية للاتصالات مقابل 150 مليون دولار، وتستهدف الشركة طرح خدمات الجيل الخامس تجاريا للمواطنين قبل أبريل المقبل.

وقال الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات، إن الجيل الخامس سيؤدي إلى رفع سرعات الإنترنت إلى 50 ضعف الجيل الرابع وسيؤدي إلى تنشيط سوق الاتصالات خلال الفترة المقبلة.

150 مليار جنيه لنشر كابلات الفايبر

وتبحث الثلاث شركات المحمول الأخري الحصول على الرخصة، وتقوم بدراسة متانية لدراسة الجدوي في ظل انتشار الخدمات في عدد كبير من الأسواق التي تعمل بها هؤلاء المشغلين.

وأنفقت وزارة الاتصالات نحو 150 مليار جنيه لتحسين وتطوير ونشر كابلات الألياف الضوئية الفايبر لرفع الطاقة الاستيعابية للشبكة في ظل تنامي عدد مشتركي الاتصالات في مصر، وحققت الخطة رفع متوسط سرعات الانترنت الأرضي إلي 50 ميجا بايت في الثانية.