مع أول أيام رمضان.. تعديل بعض مواعيد قطارات السكة الحديد على بعض الخطوط

تعدل وزارة النقل ممثلة فى الهيئة القومية لسكك حديد مصر لبعض مواعيد بعض القطارات على بعض الخطوط تزامناً مع بداية شهر رمضان المعظم لعام 1445هـ

مواعيد قطارات السكك الجديدية فى رمضان كالتالي

وأعلنت الهيئة فى بيان لها أنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وتيسيراً على جمهور الركاب خلال هذا الشهر العظيم قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر تعديل مواعيد بعض القطارات على بعض الخطوط بما يتماشي مع مواعيد هذا الشهر الكريم، وذلك اعتبارا من أول أيام شهر رمضان المعظم وبيانها كالتالى:

- تعديل ميعاد قطاري 147 و138 ركاب الفيوم / الواسطي والعكس كالجداول المرفقة.

- تعديل ميعاد قطار 2103 ( خدما التبين ) كالجدول المرفق.

- تأخير قيام قطار 268 ركاب المنصورة / طنطا ليقوم من المنصورة الساعة 13.25 بدلا من الساعة 13.00 ليصل طنطا الساعة 14.55 بدلا من الساعة 14.35.

- إضافة مقرر وقوف لقطار 297 اكسبريس طنطا / المنصورة بمحطتي منية شنتناعياش و صفط تراب.

بانتهاء شهر رمضان المعظم تعود هذه القطارات لمواعيدها الحالية.

مواعيد مترو الانفاق فى رمضان كالتالي:

جدير بالذكر أن وزارة النقل أعلنت عن تعديل مواعيد التشغيل لخطوط مترو الأنفاق الثلاثة بالقاهرة الكبرى والقطار الكهربائي الخفيف LRT تزامنًا مع بداية شهر رمضان المعظم عام 1445هـ.

- بداية ساعات التشغيل للخط الأول لمترو الأنفاق (حلوان – المرج الجديدة) الساعة 5:15 صباحًا ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 صباحًا بعد منتصف الليل.

- بداية ساعات التشغيل للخط الثاني لمترو الأنفاق (شبرا الخيمة – المنيب) الساعة 5:15 صباحًا ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 صباحًا بعد منتصف الليل.

- بداية ساعات التشغيل للخط الثالث لمترو الأنفاق (عدلي منصور – محور روض الفرج) الساعة 7:15 صباحًا ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 صباحًا بعد منتصف الليل.



- بداية ساعات التشغيل للقطار الكهربائي الخفيف LRT (الفنون والثقافة – عدلي منصور) الساعة 6:00 صباحًا ونهاية ساعات التشغيل الساعة 00:00 منتصف الليل.

تعديل بض مواعيد قطارات السكه الحديد مع اول ايام رمضان