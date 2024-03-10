منفذ لبيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة للعاملين بالهيئة القومية للأنفاق والمترو

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق أنه بالتعاون مع وزارة التموين والتجارة الداخلية تم افتتاح منفذ بيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة للعاملين بالهيئة القومية للأنفاق وشركة مترو الأنفاق داخل مقر الشركة بمبنى رمسيس كومبلكس، مشيرة إلى أن ذلك يأتي تحت رعاية اللواء الدكتور طارق جويلي رئيس الهيئة القومية للأنفاق والمهندس علي الفضالي العضو المنتدب التنفيذي للشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق والمهندس خالد صبرة رئيس مجلس إدارة الشركة.

وأشارت مترو الانفاق في بيان لها، إلى أن اللواء الدكتور طارق جويلي والمهندس على الفضالي والمهندس خالد صبرة قاموا بعمل زيارة ميدانية وتفقد منفذ بيع السلع الغذائية للتأكد من توافر جميع السلع الغذائية التي تم الإعلان عنها والتوجيه بضرورة إدخال منتجات أخرى مختلفة بأسعار مخفضة لمساعدة العاملين وأسرهم في ظل غلاء المعيشة الحالي.



افتتاح منفذ بيع المنتجات الغذائية داخل مقر الشركة بمبنى رمسيس

يذكر أن جمعية أهل المترو للتنمية والخدمات الإجتماعية كانت قد أعلنت افتتاح منفذ بيع المنتجات الغذائية داخل مقر الشركة بمبنى رمسيس كومبلكس بجوار بوابة رقم خمسة ومبنى المشروعات والخاص بجمعية أهل المترو للعاملين بالهيئة القومية للأنفاق والعاملين بشركة مترو الأنفاق.

كما أعلنت أنه بمناسبة قدوم شهر رمضان المبارك تم توفير شنط مواد غذائية تحتوى على الأتى:-

النموذج الأول:

شنطة بمبلغ ( ٢٥٢ جنيه ).

● عدد ٣ كيلو سكر بقيمة ٨١ جنيه.

● عدد ٢ كيلو أرز بقيمة ٧٠ جنيه.

● عدد ٢ كيس مكرونة ٣٥٠ جرام بقيمة ١٩.٥٠ جنيه.

● عدد ١ زجاجة زيت لتر بقيمة ٦٥ جنيه.

● عدد ١ كيس صلصة ٣٥٠ جرام بقيمة ١٥ جنيه.

● عدد ١ كيس ملح بقيمة ١.٥٠ جنيه



النموذج الثاني:

شنطة بمبلغ ( ١٩٠ جنيه ).

● عدد ٢ كيلو سكر بقيمة ٥٤ جنيه.

● عدد ١ كيلو أرز بقيمة ٣٥ جنيه.

● عدد ٢ كيس مكرونة ٣٥٠ جرام بقيمة ١٩.٥٠ جنيه.

● عدد ١ زجاجة زيت لتر بقيمة ٦٥ جنيه.

● عدد ١ كيس صلصة ٣٥٠ جرام بقيمة ١٥ جنيه.

● عدد ١ كيس ملح بقيمة ١.٥٠ جنيه



واشارت مترو الانفاق الى أنه من يرغب فى الحصول على الشنط يتوجه إلى مقر المنفذ أيام الأحد والثلاثاء والخميس فقط من كل أسبوع من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثالثة عصرا ما عدا الجمعة والعطلات الرسمية.

لمزيد من الإستفسارات الإتصال على 16048 أو 01273599958

منفذ مترو الانفاق لبيع المنتجات الغذائية

منفذ مترو الانفاق لبيع المنتجات الغذائية

منفذ مترو الانفاق لبيع المنتجات الغذائية

منفذ مترو الانفاق لبيع المنتجات الغذائية