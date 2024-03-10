الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

تطوير خط سكة حديد طنطا- المنصورة وازدواج خط المنصورة- دمياط

سكة حديد طنطا
سكة حديد طنطا

كشف مصدر  مسئول بالهيئة القومية لسكك حديد مصر أن الهيئة تتعاون مع سيسترا الفرنسية في تطوير خط سكة حديد (طنطا- المنصورة)، وازدواج الخط بين (المنصورة- دمياط)، مشيرًا إلى أن التعاون أتى ضمن اتفاقية تم توقيعها بين الهيئة والوكالة الفرنسية للتنمية AFD، حيث تمول الوكالة أعمال دراسة وتنفيذ المشروع.

وأضاف المصدر أنه من المقرر تنفيذ أعمال تجديد للخط بين طنطا- المنصورة حتى دمياط، وكذلك ازدواج الخط بين المنصورة ودمياط، وأيضًا وصلة كفرالبطيخ- ميناء دمياط، بالإضافة إلى كهربة إشارات الخط بالكامل، وذلك لخدمة الركاب بمحافظات الدلتا (دمياط- الدقهلية- الغربية) بكثافة تصل إلى 4.2 مليون نسمة، بالإضافة لخدمة أحد أكبر موانئ الشحن في مصر.

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يذكر أن المهندس محمد عامر، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، قال إن عدد الركاب على كل خطوط السكة الحديد يبلغ المتوسط اليومي 1.2 مليون راكب يوميًا تقريبًا، مشيرًا إلى أن عدد الرحلات اليومية تبلغ 894 رحلة/ يوميًا بخلاف قطارات المخاصيص الإضافية التي يتم تشغيلها خلال المواسم والأعياد، حيث بلغت إيرادات قطارات الركاب إجمالي (3411 مليون جنيه مصري) خلال العام المالي 2022 /2023.

وأضاف "عامر"، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن الدفع الإلكتروني الخاص بحجز التذاكر متاح الآن، ويسهل حجز تذاكر السفر بالقطارات بأكثر من طريقة بخلاف شبابيك التذاكر بالمحطات منها: الحجز أون لاين عن طريق الموقع الإلكتروني للهيئة (web site) وتطبيق على الهاتف المحمول (mobile app)، وكذلك الحجز عن طريق وكلاء البيع (فوري– خالص وأمان وشركائهم) على قطارات الدرجة الثالثة المكيفة والتهوية الديناميكية، وقطارات تحيا مصر وبعض قطارات الـVIP (905- 906- 916- 917) لتقديم خدمة أفضل لجمهور الركاب، وجار فتح التعاقدات مع وكلاء جدد (البريد المصري...).

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بجانب الحجز عن طريق مكاتب المدينة 33 مكتبًا منتشرة بالميادين والجامعات والنوادي والهيئات القضائية، كما توجد شبابيك حجز مخصصة  للأجانب والعرب، مشيرًا إلى إتاحة الحجز عن طريق الفيزا (بالجنيه المصري والعملة الأجنبية للأجانب) ببعض مكاتب وشبابيك الحجز بكل المناطق.

مسئوول بالهيئة القومية لسكك حديد مصر إستعلامات سكك حديد مصر وزارة النقل وزير النقل تظوير

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