الأحد 10 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"النقل" تنشر صورًا لتقدم الأعمال بمحطة الغنايم ضمن مشروع الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي

أعمال تنفيذ محطة
أعمال تنفيذ محطة الغنايم ضمن مشروع الخط الثاني

نشرت وزارة النقل صورًا لتقدم الأعمال لتنفيذ محطة الغنايم ضمن مشروع الخط الثاني من شبكة القطار الكهربائي السريع (أكتوبر/ الأقصر/ أسوان/ أبو سمبل).

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وزارة النقل تخاطب "الأعلى للسيارات" بمقترحات لتوطين صناعتها فى مصر

يذكر أن شبكة القطار الكهربائي السريع ستغطي مناطق الجمهورية، وستكون شريانًا للتنمية، حيث ستخدم المناطق العمرانية والصناعية الجديدة والقائمة، على سبيل المثال ستخدم المناطق الصناعية في (حلوان و15 مايو وبرج العرب والسادس من أكتوبر والمنيا الجديدة وأسيوط الجديدة)، بالإضافة إلى خدمة المناطق السياحية (الثقافية والتاريخية والدينية والشاطئية) في مصر، مثل خدمة المناطق السياحية في الجيزة وسوهاج والأقصر وأسوان وأبو سمبل والبحر الأحمر، وغيرها من الأماكن السياحية الأخرى في مصر. 

كما ستخدم المناطق الزراعية الجديدة سواء في الدلتا الجديدة أو مستقبل مصر أو جنة مصر وغرب المنيا وتوشكى وشرق العوينات، بالإضافة إلى ذلك، ستقوم بخلق محاور لوجستية تربط بين البحر الأحمر والبحر المتوسط، وشمال وجنوب البلاد، وربط المناطق الصناعية (مناطق الإنتاج) بالموانئ البحرية (مراكز التصدير)، وكذلك ربط مناطق التنمية الزراعية الحديثة (الدلتا الجديدة - غرب المنيا - توشكي - مستقبل مصر) بمناطق الاستهلاك وموانئ التصدير.

وستسهم أيضًا هذه الشبكة في تحقيق التكامل مع المطارات والموانئ البحرية والطرق البرية لتحقيق مفهوم النقل متعدد الوسائط، والربط بين الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمراكز اللوجستية، بالإضافة إلى ذلك، ستخدم أهداف التنمية العمرانية المستدامة وإعادة توزيع السكان، وخلق محاور تنمية جديدة، والحد من التلوث البيئي.

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وزير النقل يتابع معدلات تنفيذ المشروعات التنموية والخدمية الجاري تنفيذها بميناء الدخيلة

وتم توفير حوالي 36 ألف فرصة عمل مباشرة وحوالي 36 ألف فرصة عمل غير مباشرة من خلال تنفيذ ثلاث خطوط لشبكة القطار الكهربائي السريع، يجب مواصلة تنفيذ هذه الشبكة ليس فقط لتجنب فرض غرامات التأخير من الشركات المحلية والعالمية التي تم التعاقد معها لتنفيذ الشبكة، ولكن أيضًا لتوفير فرص العمل المذكورة ولأهميتها في نقل الركاب والبضائع وخدمة حركة السياحة والمساهمة في تحقيق التنمية الشاملة.

مترو الأنفاق: اختبارات مكافحة الحريق وسحب الدخان بمحطتى (التوفيقية وبولاق الدكرور) السبت

تقدم الاعمال بمحطة الغنايم
تقدم الاعمال بمحطة الغنايم
تقدم الاعمال بمحطة الغنايم
تقدم الاعمال بمحطة الغنايم
تقدم الاعمال بمحطة الغنايم
تقدم الاعمال بمحطة الغنايم
تقدم الاعمال بمحطة الغنايم
تقدم الاعمال بمحطة الغنايم
تقدم الاعمال بمحطة الغنايم
تقدم الاعمال بمحطة الغنايم
تقدم الاعمال بمحطة الغنايم
تقدم الاعمال بمحطة الغنايم
وزارة النقل الخط الثاني شبكة القطار الكهربائي وزير النقل منرو الانفاق

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