الأحد 10 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

ميناء دمياط يتعامل مع 10 سفن بضائع عامة ومتنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية

ميناء دمياط
ميناء دمياط

أصدر المركز الإعلامي لـهيئة ميناء دمياط بيانًا اعلاميا جاء فيه أن الميناء استقبل خلال الـ24 ساعة الماضية 10 سفن.. بينما غادر 11 سفينة كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 35 سفينة، منها ناقلة الغاز المسال (PALU LNG) التى ترفع علم مالطا ويبلغ طولها 294 مترا وبعرض 44 مترا والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالى 60502 طن من الغاز المسال والسفينة (HERO SD) التي ترفع علم تنزانيا ويبلغ طولها 150م وعرضها 26م القادمة من أوكرانيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ6496 طنا من القمح لصالح القطاع الخاص وكذلك السفينة (ANTHOS) التي ترفع علم جزر مارشال ويبلغ طولها 225م وعرضها 32م القادمة من روسيا وعلى متنها حمولة تقدر بـ63 ألف طن من القمح لصالح هيئة السلع التموينية.. يأتي ذلك في إطار جهود الدولة وتأكيدًا على جاهزية مرافق ميناء دمياط لاستقبال ناقلات القمح لضمان توافر السلع الاستراتيجية وتلبية احتياجاتها من القمح.

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حركة الصادر من البضائع العامة 28323 طنا

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 28323 طنا تشمل: 515 طن علف و4261 طن رمل و1755 طن يوريا و21792 طن بضائع متنوعة.
كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 48509 أطنان تشمل: 14157 طن قمح و12192 طن خردة و3430 طن أبلاكاش و8700 طن حديد و860 طن زيت طعام و3470 طن ذرة و1400 طن فول صويا و4300 طن كسب صويا. 

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 254 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 413 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 5119 حاوية مكافئة.
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح إلى 56022 طنًا... بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 81380 طنًا.

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كما غادرت  3 قطارات  بحمولة إجمالية 3724 طن قمح متجهة إلى صوامع شبرا وإمبابة وكوم أبوراضي،  وقطار بعد أن فرغ 45 حاوية 20 قدما قادم من السخنة، بينما بلغت الشاحنات دخولًا وخروجًا 5844 شاحنة.

هيئة ميناء دمياط حركة الصادر من الحاويات حركة الصادر من البضائع العامة عدد 3 قطار حاوية مكافئة صومعة الحبوب

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