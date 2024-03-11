الإثنين 11 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

مع أول أيام رمضان.. مواعيد تشغيل خطوط مترو الأنفاق

المترو
المترو

تعدل وزارة  النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، مواعيد التشغيل لخطوط مترو الأنفاق الثلاثة بالقاهرة الكبرى مع أول أيام شهر رمضان المعظم، تيسيرًا على جمهور الركاب. 

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وزارة النقل تنشر صورًا لتقدم الأعمال بمشروع الخط الثانى للقطار الكهربائى السريع

مواعيد مترو الأنفاق فى رمضان كالتالى:

وأعلنت وزارة النقل اليوم، تعديل  مواعيد التشغيل لخطوط مترو الأنفاق الثلاثة بالقاهرة الكبرى والقطار الكهربائي الخفيف LRT  تزامنًا مع بداية شهر رمضان المعظم عام 1445هـ.

وقالت، في بيان لها اليوم، إنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وتيسيرًا على جمهور الركاب خلال هذا الشهر العظيم، قررت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق تعديل مواعيد التشغيل لخطوط مترو الأنفاق الثلاثة بالقاهرة الكبرى والقطار الكهربائي الخفيف LRT مع بدء أول أيام شهر رمضان المعظم وبيانها كالتالي: 

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التكامل وتوطين الصناعات ركيزتا وزارة النقل لتنفيذ توجيهات الرئيس السيسى

- بداية ساعات التشغيل للخط الأول لمترو الأنفاق (حلوان – المرج الجديدة) الساعة 5:15 صباحًا ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 صباحًا بعد منتصف الليل.

-  بداية ساعات التشغيل للخط الثاني لمترو الأنفاق (شبرا الخيمة – المنيب) الساعة 5:15 صباحًا ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 صباحًا بعد منتصف الليل.

- بداية ساعات التشغيل للخط الثالث لمترو الأنفاق (عدلي منصور – محور روض الفرج) الساعة 7:15 صباحًا ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 صباحًا بعد منتصف الليل. 
 
- بداية ساعات التشغيل للقطار الكهربائي الخفيف LRT (الفنون والثقافة – عدلي منصور) الساعة 6:00 صباحًا ونهاية ساعات التشغيل الساعة 00:00 منتصف الليل.

الهيئة القومية للأنفاق مواعيد التشغيل لخطوط مترو الأنفاق القاهرة الكبرى أول أيام شهر رمضان

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