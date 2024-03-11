مع أول أيام رمضان.. مواعيد تشغيل خطوط مترو الأنفاق

تعدل وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق، مواعيد التشغيل لخطوط مترو الأنفاق الثلاثة بالقاهرة الكبرى مع أول أيام شهر رمضان المعظم، تيسيرًا على جمهور الركاب.

مواعيد مترو الأنفاق فى رمضان كالتالى:

وأعلنت وزارة النقل اليوم، تعديل مواعيد التشغيل لخطوط مترو الأنفاق الثلاثة بالقاهرة الكبرى والقطار الكهربائي الخفيف LRT تزامنًا مع بداية شهر رمضان المعظم عام 1445هـ.

وقالت، في بيان لها اليوم، إنه بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وتيسيرًا على جمهور الركاب خلال هذا الشهر العظيم، قررت وزارة النقل ممثلة في الهيئة القومية للأنفاق تعديل مواعيد التشغيل لخطوط مترو الأنفاق الثلاثة بالقاهرة الكبرى والقطار الكهربائي الخفيف LRT مع بدء أول أيام شهر رمضان المعظم وبيانها كالتالي:

- بداية ساعات التشغيل للخط الأول لمترو الأنفاق (حلوان – المرج الجديدة) الساعة 5:15 صباحًا ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 صباحًا بعد منتصف الليل.

- بداية ساعات التشغيل للخط الثاني لمترو الأنفاق (شبرا الخيمة – المنيب) الساعة 5:15 صباحًا ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 صباحًا بعد منتصف الليل.

- بداية ساعات التشغيل للخط الثالث لمترو الأنفاق (عدلي منصور – محور روض الفرج) الساعة 7:15 صباحًا ونهاية ساعات التشغيل الساعة 1:00 صباحًا بعد منتصف الليل.



- بداية ساعات التشغيل للقطار الكهربائي الخفيف LRT (الفنون والثقافة – عدلي منصور) الساعة 6:00 صباحًا ونهاية ساعات التشغيل الساعة 00:00 منتصف الليل.